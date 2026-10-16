Movimento decide não passar a madrugada na Praça D. João I no Porto
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Sociedade

Movimento decide não passar a madrugada na Praça D. João I no Porto

Desmobilização acontecerá após o fim da assembleia, que decorre desde cerca das 19:00 e que reuniu várias centenas de pessoas, uma parte delas em fila de espera para falar aos presentes.
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O porta-voz do movimento pela habitação em protesto desde sábado no Porto, João Silveira, informou que não vão passar a próxima madrugada na Praça D. João I, alegando falta de condições para o fazer.

“Hoje não vamos permanecer cá, vamos desmobilizar após a assembleia porque não vamos conseguir reunir todas as condições materiais para ficarmos cá a dormir”, revelou o responsável pelas 21:15 aos jornalistas.

Segundo João Silveira a desmobilização acontecerá após o fim da assembleia, que decorre desde cerca das 19:00 e que reuniu várias centenas de pessoas, uma parte delas em fila de espera para falar aos presentes.

“Amanhã retomamos em força, vamos estar na manifestação da CGTP às 10:30, na (Praça da) Batalha, que vai desfilar até aqui, à D. Praça João I, onde vamos permanecer até às 19:00, altura para fazer a nossa assembleia”, acrescentou João Silveira.

Lembrando que têm autorização da Câmara do Porto e que podem permanecer até às 00:30, querem dar voz a todos os testemunhos de quem se inscreveu.

Na noite de quinta-feira, a partir das 19:00, cerca de três mil pessoas concentraram-se para manifestar pelo direito à habitação, na sequência de uma acampada que começou no sábado e teve intervenção de limpeza municipal na segunda-feira, primeiro, e uma carga policial na madrugada de quinta-feira, depois, da qual resultaram quatro dezenas de feridos, com a organização a garantir ter sido sempre pacífica e a PSP a defender que houve "resistência".

A última concentração deslocou-se, durante alguns minutos, até à Câmara do Porto, em frente à qual o protesto decorreu antes de regressar à Praça D. João I em que tem decorrido desde que começou.

Os organizadores apelaram ao regresso no sábado ao local, com autorização camarária, durante todo o dia, em paralelo com a ação convocada para esse dia pela CGTP.

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