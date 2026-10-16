Porto. Pedro Duarte suaviza tom numa altura em que corre uma petição a exigir a sua demissão

O presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Pedro Duarte, considerou esta sexta-feira, 16 de outubro, que a manifestação pela habitação que se realizou na cidade na noite de quinta-feira, e na qual participaram mais de três mil pessoas, decorreu de forma “ordeira, correta e dentro dos limites da legalidade”.

“Gostaria de saudar os organizadores e os promotores pela forma como decorreu essa mesma manifestação. Acho que foi uma manifestação evidente de defesa de causas, que nós ouvimos com muita clareza, mas que decorreu de uma forma particularmente ordeira, correta e dentro dos limites da legalidade", disse o autarca à margem de uma ação sobre reanimação na praça em frente à câmara.

As declarações de Pedro Duarte surgem numa altura em que uma petição a pedir a sua demissão já foi assinada por mais de cinco mil pessoas. "Quando a confiança dos cidadãos na liderança municipal é seriamente abalada, é legítimo exigir explicações, responsabilização e consequências políticas", diz a petição.

"Consideramos que a gravidade dos acontecimentos e a necessidade de restabelecer a confiança pública justificam que o presidente da Câmara assuma a responsabilidade política pela forma como esta situação foi conduzida e pondere a sua demissão", pode ler-se no documento.

Desde o último sábado (10) que a Praça D. João I, no centro da Invicta, tem sido palco de manifestações pela habitação. Na madrugada de quinta-feira, os manifestantes foram alvo de uma carga policial que deixou 39 pessoas feridas, duas em estado grave. Um polícia também ficou ferido. Na véspera, Pedro Duarte tinha afirmado que iria ser “absolutamente implacável” com as tendas.