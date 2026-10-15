Confrontos nos protestos pela habitação no Porto. Manifestantes denunciam 37 feridos

Pedro Manuel, um dos elementos do Movimento, também disse que a polícia chegou quando já estavam a desmontar as tendas e, mesmo assim, investiu sobre eles.

Disse ainda que os manifestantes foram descansar e que, em princípio ainda durante a manhã, vão voltar a reunir-se para “ver o que fazer”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reagiu em Bruxelas, onde está para o Conselho Europeu, ao incidente, tendo admitido não ter elementos para emitir uma opinião. Mesmo assim, pediu aos manifestantes, partidos políticos, movimentos associativos e organizações que “não sejam egoístas” quanto à tranquilidade e à ordem pública, e defendeu que as forças policiais costumam ser “extraordinariamente criteriosas e respeitadoras”.

Na quarta-feira, os manifestantes decidiram em assembleia popular que iriam manter-se concentrados e voltariam a montar as tendas naquela praça, de onde, na manhã de segunda-feira, a Polícia Municipal retirou as cerca de 50 tendas lá montadas.

Em declarações após a manifestação, seguida de assembleia popular, que reuniu mais de 500 pessoas naquela praça da baixa portuense, Pedro Manuel revelou que a vontade das pessoas, ditada por braço no ar, "foi que continuassem o protesto [contra a crise na habitação]na praça e, novamente, a dormir em tendas".

"Convocamos o povo para decidir se querem que acampemos para continuar a protestar. O povo quer, vamos acampar, estamos a levantar as tendas", revelou à Lusa o porta-voz do, Pedro Manuel. Na ocasião, o jovem foi questionado acerca da possibilodade de uma nova ação policial para retirada das tendas, tendo admitido que "a expectativa, infelizmente, é essa". Lamentou que a polícia, de quem disse terem "recebido apoio individual", enquanto instituição esteja "a mando da câmara que protege os interesses que causam a crise que estão a combater".

Antes disso, o presidente da Câmara do Porto tinha dito que seria “absolutamente implacável com qualquer tentativa de colocação de tendas” naquela praça. “É evidente que a Praça D. João I não é um parque de campismo, e não vai transformar-se num parque de campismo. Vamos ser absolutamente implacáveis com qualquer tentativa de colocação de tendas naquela zona”, disse Pedro Duarte.

O autarca ressalvou que, na sua ótica, “o direito à manifestação não está em causa”, saudando o Porto como “a cidade da Liberdade” numa sociedade democrática em que “até o disparate tem direito a expressar-se”, mas “dentro de regras”.

“Não vivemos num regime anarca, e o nosso direito à manifestação não pode chocar com a liberdade de todos os outros da cidade. (...) A lei de Portugal é muito clara, e diz que as manifestações não podem ultrapassar um determinado período, geralmente as 00:30”, afirmou.