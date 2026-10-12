Polícia retira tendas de manifestantes acampados desde sábado no Porto

As autoridades policiais estão a retirar esta segunda-feira as tendas montadas da Praça D. João I, no centro do Porto, montadas desde sábado no âmbito de um protesto contra o aumento do custo de vida e o preço da habitação.

À Lusa, um dos representantes do movimento “Não consegues pagar renda? Traz tenda” disse que a Polícia Municipal chegou por volta das 06:30 e as tendas começaram a ser retiradas “pacificamente” às 08:00.

“Sentimo-nos muito traídos pela Câmara [do Porto] porque a polícia explicou que não era uma retirada contra o protesto, mas sim por causa da ocupação do espaço público. Mas nós não vamos parar e vamos fazer novas ações”, disse João Silveira.

O manifestante garantiu que o grupo não ofereceu resistência e começou a arrumar as tendas pacificamente.

“Só houve um momento mais tenso porque começaram a levantar tudo e a meter nas carrinhas. Não estávamos à espera que isto acontecesse porque a manifestação é pacifica”, disse.

João Silveira adiantou à Lusa que foi convocada para quarta-feira uma “grande assembleia” na Praça D. João I.

“Convocamos todos os partidos, associações, organizações, todos quantos quiserem, connosco, discutir este problema”, disse.

O acampamento decorria desde sábado na Praça D. João I, no centro do Porto, pelo direito à habitação e contra o custo de vida.

No sábado, cerca de 1.500 pessoas manifestaram-se no Porto em protesto contra o aumento do custo de vida e da habitação.

A concentração foi organizada pela plataforma "Não dá mais para viver assim", que promoveu protestos também em cidades como Aveiro, Braga e Lisboa.