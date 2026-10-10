Manifestação em Lisboa e no Porto contra o custo de vida e da habitação reuniu milhares de pessoas

Alguns milhares de pessoas concentraram-se no Largo do Intendente, em Lisboa num protesto contra o aumento do custo de vida e da habitação.

O movimento foi organizado pela plataforma "Não dá mais para viver assim", promotora de manifestações semelhantes em Aveiro, Braga e Porto.

Chegando em grupo ou solitários, a maioria dos manifestantes levou cartazes debaixo do braço com frases de revolta contra o custo de arrendar um apartamento, que os atira para muito longe da cidade ou os obriga a permanecer “em casa dos pais depois dos 30 anos”, como relatou à Lusa Teresa Fonseca.

A demonstração não se ficou pelo Intendente, tendo depois começado em marcha lenta até à zona do Martim Moniz e Praça da Figueira.

Já no Porto, pelas 18h00, já várias pessoas começavam a montar tendas no centro da cidade, com a intenção de "acampar" na zona pelo menos por esta noite, numa forma de demonstrar a dificuldade de encontrar habitação na Invicta.