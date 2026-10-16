Manifestantes voltaram a ocupar o centro da cidade para exigir respostas à crise habitacional.
Manifestantes voltaram a ocupar o centro da cidade para exigir respostas à crise habitacional.Foto: RITA FRANÇA/LUSA
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"O Porto não se vende": as imagens da noite de protestos pela habitação após intervenção policial

Manifestantes voltaram a concentrar-se na Praça D. João I, horas depois dos confrontos com a PSP. Movimento prepara novas ações, incluindo uma acampada em Lisboa este sábado.
Nuno Tibiriçá
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Milhares de pessoas concentraram-se na noite da última quinta-feira, 15 de outubro, na Praça D. João I, no Porto, numa manifestação pelo direito à habitação marcada pela contestação à intervenção policial ocorrida na madrugada anterior no mesmo local.

Com cartazes, palavras de ordem e cânticos, os participantes voltaram a ocupar o centro da cidade para exigir respostas à crise habitacional.

Nova assembleia popular foi marcada para definir as medidas a tomar depois da carga policial registada de madrugada.
Nova assembleia popular foi marcada para definir as medidas a tomar depois da carga policial registada de madrugada. Foto: RITA FRANÇA/LUSA
Manifestantes levaram dezenas de cartazes para a Praça D. João I.
Manifestantes levaram dezenas de cartazes para a Praça D. João I.Foto: RITA FRANÇA/LUSA

A mobilização aconteceu depois de uma intervenção da PSP na madrugada de quinta-feira, durante a qual foram retiradas tendas instaladas na praça. O movimento denunciou dezenas de feridos e acusou a polícia de uso desproporcionado da força. A PSP confirmou a existência de feridos entre os manifestantes e justificou a atuação com comportamentos de resistência.

Em concentração pela habitação no Porto, Manifestantes protestam contra o Primeiro Ministro Luís Montenegro.
Em concentração pela habitação no Porto, Manifestantes protestam contra o Primeiro Ministro Luís Montenegro.Foto: RITA FRANÇA/LUSA

A manifestação prolongou-se pela noite, mas a organização acabou por ordenar a desmobilização durante a madrugada de sexta-feira, alegando a presença de elementos de extrema-direita que estariam a tentar provocar confrontos. Segundo os organizadores, a decisão foi tomada por razões de segurança, depois de os participantes terem inicialmente votado permanecer no local.

Multidão na Praça Praça D. João I, no Porto, na noite da última quinta-feira (15).
Multidão na Praça Praça D. João I, no Porto, na noite da última quinta-feira (15). Foto: RITA FRANÇA/LUSA
Mais cartazes na manifestação pela habitação na Praça D. João I, no Porto.
Mais cartazes na manifestação pela habitação na Praça D. João I, no Porto. Foto: RITA FRANÇA/LUSA

Os protestos pela habitação deverão prosseguir nos próximos dias, com uma nova mobilização prevista no Porto e uma acampada convocada para este sábado, 17 de outubro, a partir das 17h00, na Praça do Rossio, em Lisboa. Entre as principais reivindicações do movimento estão o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos e a imposição de limites às rendas.

Assembleia popular pela habitação na Praça D. João I, no Porto.
Assembleia popular pela habitação na Praça D. João I, no Porto. Foto: RITA FRANÇA/LUSA
Manifestantes voltaram a ocupar o centro da cidade para exigir respostas à crise habitacional.
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