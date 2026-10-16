"O Porto não se vende": as imagens da noite de protestos pela habitação após intervenção policial
Milhares de pessoas concentraram-se na noite da última quinta-feira, 15 de outubro, na Praça D. João I, no Porto, numa manifestação pelo direito à habitação marcada pela contestação à intervenção policial ocorrida na madrugada anterior no mesmo local.
Com cartazes, palavras de ordem e cânticos, os participantes voltaram a ocupar o centro da cidade para exigir respostas à crise habitacional.
A mobilização aconteceu depois de uma intervenção da PSP na madrugada de quinta-feira, durante a qual foram retiradas tendas instaladas na praça. O movimento denunciou dezenas de feridos e acusou a polícia de uso desproporcionado da força. A PSP confirmou a existência de feridos entre os manifestantes e justificou a atuação com comportamentos de resistência.
A manifestação prolongou-se pela noite, mas a organização acabou por ordenar a desmobilização durante a madrugada de sexta-feira, alegando a presença de elementos de extrema-direita que estariam a tentar provocar confrontos. Segundo os organizadores, a decisão foi tomada por razões de segurança, depois de os participantes terem inicialmente votado permanecer no local.
Os protestos pela habitação deverão prosseguir nos próximos dias, com uma nova mobilização prevista no Porto e uma acampada convocada para este sábado, 17 de outubro, a partir das 17h00, na Praça do Rossio, em Lisboa. Entre as principais reivindicações do movimento estão o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos e a imposição de limites às rendas.