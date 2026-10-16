Manifestantes voltaram a ocupar o centro da cidade para exigir respostas à crise habitacional. Foto: RITA FRANÇA/LUSA

Sociedade

"O Porto não se vende": as imagens da noite de protestos pela habitação após intervenção policial

Manifestantes voltaram a concentrar-se na Praça D. João I, horas depois dos confrontos com a PSP. Movimento prepara novas ações, incluindo uma acampada em Lisboa este sábado.