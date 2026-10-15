Depois do Porto, manifestantes prometem acampada pela habitação em Lisboa este sábado

"A força desta luta está na organização coletiva, na solidariedade e na recusa de aceitar como inevitável uma crise que tem responsáveis e da qual há quem lucre. Queremos casas para viver, tempo para existir e cidades que pertençam a quem nelas vive", exige o movimento da Acampada.

À TSF, Adriana Lima, da organização, afirmou que as exigências incluem uma travagem à "aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários", o "aumento da habitação pública", a criação de "iniciativa pública de recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais" e ainda "a aplicação de um teto nas rendas".

Adriana Lima disse ainda à rádio que a intenção desta acampada é também de "mobilizar as pessoas a nível nacional para começarem esta luta" e para "começarem a ocupar as ruas".

"Esta crise habitacional pode ter mais sentido nas grandes cidades, mas não é unicamente uma crise das grandes cidades. É uma crise que afeta todas as pessoas", alertou.

Sobre a situação no Porto em particular, a organização declarou no Instagram esta quinta-feira "toda a força" e "solidariedade" à contraparte do Porto, que foi alvo de uma intervenção policial na madrugada desta quinta-feira.

"Do Porto a Lisboa, é tempo de transformar a indignação em organização. Precisamos de uma mobilização nacional, articulada com as lutas populares que se levantam além-fronteiras contra a exploração e a repressão", lê-se.