Depois do Porto, manifestantes prometem acampada pela habitação em Lisboa este sábado
Depois da "acampada pelo direito à habitação" na cidade do Porto, está a ser preparado uma acampada semelhante em Lisboa. Este sábado, 17 de outubro, o movimento "Acampada de Lisboa pela Habitação" vai concentrar-se na Praça do Rossio, na capital lisboeta, a partir das 17h00.
Na publicação de lançamento do protesto no Instagram, o movimento diz seguir o exemplo da acampada pela habitação na Porta do Sol, em Madrid, sendo convocada para "exigir o direito à habitação para todas as pessoas".
"A força desta luta está na organização coletiva, na solidariedade e na recusa de aceitar como inevitável uma crise que tem responsáveis e da qual há quem lucre. Queremos casas para viver, tempo para existir e cidades que pertençam a quem nelas vive", exige o movimento da Acampada.
À TSF, Adriana Lima, da organização, afirmou que as exigências incluem uma travagem à "aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários", o "aumento da habitação pública", a criação de "iniciativa pública de recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais" e ainda "a aplicação de um teto nas rendas".
Adriana Lima disse ainda à rádio que a intenção desta acampada é também de "mobilizar as pessoas a nível nacional para começarem esta luta" e para "começarem a ocupar as ruas".
"Esta crise habitacional pode ter mais sentido nas grandes cidades, mas não é unicamente uma crise das grandes cidades. É uma crise que afeta todas as pessoas", alertou.
Sobre a situação no Porto em particular, a organização declarou no Instagram esta quinta-feira "toda a força" e "solidariedade" à contraparte do Porto, que foi alvo de uma intervenção policial na madrugada desta quinta-feira.
"Do Porto a Lisboa, é tempo de transformar a indignação em organização. Precisamos de uma mobilização nacional, articulada com as lutas populares que se levantam além-fronteiras contra a exploração e a repressão", lê-se.
O Movimento pela Habitação que está em protesto no Porto desde sábado denunciou que durante a madrugada desta quinta-feira, 15 de outubro, houve uma intervenção policial que causou ferimentos em 37 dos participantes, dois dos quais ficaram em estado grave. Há uma nova concentração marcada para as 19h00.