Acampada do Porto desmobilizada devido a alegada "infiltração" de extrema-direita na manifestação

O porta-voz da organização da manifestação pela habitação ordenou durante a madrugada desta sexta-feira, 16 de outubro, a desmobilização “imediata” do grupo que se mantinha na Praça D. João I, no Porto, denunciando uma “infiltração” de grupos de extrema-direita que estavam a "criar confusão" entre os acampados.

“Juntos, em grupo, desmobilizar imediatamente para casa. Foi revertida a decisão”, explicou aos manifestantes Pedro Manuel, pela 01h20

À Lusa, o porta-voz explicou que houve uma “infiltração” de outros grupos na manifestação com o intuito de criar problemas.

Uma alegado elemento dos "manifestantes de extrema-direita" e que estava a "criar confusão" foi atingido por um soco em confrontos entre membros dos dois grupos, contou ainda Pedro Manuel, tendo sido levado de ambulância. Porém, não seria o único no local.

"Identificámos muitos mais, por volta de 11, que tinham permanecido ainda e estavam no meio da multidão, com confirmação visual de que possuíam facas", contou o mesmo representante no local à RTP. "Avisámos a polícia, nada foi feito. Pelo contrário, eles dispensaram pessoal", denunciou ainda.

Os manifestantes, que tinham votado permanecer e pernoitar no local, começaram a desmobilizar, apelando Pedro Manuel à mobilização para sábado, estando a organização a "avaliar" um regresso já esta sexta-feira.