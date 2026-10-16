Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa
Carlos Moedas, presidente da Câmara de LisboaFOTO: Reinaldo Rodrigues
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Moedas diz que manifestação pela habitação em Lisboa é "causa justa" mas deve respeitar a lei

Autarca social-democrata salientou que “esta é uma crise que vem de longe”, porque entre “2010 e 2020 praticamente não se construiu em Lisboa” e “houve uma década perdida”.
DN/Lusa
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O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considerou esta sexta-feira, 16 de outubro, que a manifestação pelo direito à habitação é uma causa justa, mas pediu o respeito pela lei, admitindo o uso simbólico de tendas no protesto.

“A causa é justa, aquilo que eu pedia era calma, serenidade, para que a causa seja justa e para que a causa possa ter a sua razão sem haver desrespeito pela lei”, afirmou.

O autarca falava na véspera de uma manifestação denominada "Não consegues pagar a renda? Monta a tenda!", promovida na sequência dos protestos no Porto, que motivaram a intervenção da polícia.

“A causa desta manifestação é muito justa e todos nós, sobretudo os presidentes da Câmara, sentimos ainda mais do que todos, porque estamos na linha da frente, sabemos o que é as pessoas não terem casa para viver e sabemos o que é as pessoas não terem dinheiro para pagar a renda”, afirmou Carlos Moedas.

No caso da capital, o autarca social-democrata salientou que “esta é uma crise que vem de longe”, porque entre “2010 e 2020 praticamente não se construiu em Lisboa” e “houve uma década perdida”.

Hoje, “nós estamos a tentar fazer o mais que podemos e o mais que podemos hoje é ser um exemplo na Europa, investimos 560 milhões, já entregámos mais de 3.500 casas".

“Aquilo que eu peço e espero” é que “vai correr bem”, disse, recordando que a autarquia autoriza as manifestações pedidas, porque é “um direito constitucional” dos cidadãos.

“As pessoas têm razão, mas espero que corra tudo bem nesta manifestação, é importante para todos nós” e “vamos fazer tudo para que isso aconteça”, afirmou.

Sobre o uso de tendas na manifestação, “aqui o ponto é que as pessoas podem manifestar, [mas] têm que fazê-lo dentro da lei”, salientou.

As pessoas “podem-se manifestar com as tendas, mas a cidade tem um espaço público que deve ser respeitado, nós não podemos ter tendas em todos os sítios durante todos os dias, mas podemos ter manifestações em que existam tendas, isso não tem qualquer problema”, resumiu o autarca social-democrata.

Confrontado com a intervenção no Porto, Carlos Moedas considerou que “a polícia atua dentro da lei, dentro da proporcionalidade e da adequação”.

Mas “não sou eu, como presidente da Câmara, que tenho a capacidade de estar a avaliar isso, nem o devo fazer”, acrescentou.

Desde sábado que dezenas de pessoas permanecem acampadas na Praça D. João I, no Porto, numa mobilização contra a crise na habitação e o aumento do custo de vida.

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