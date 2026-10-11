Acampada no Porto: “Chega desta merda, queremos rendas acessíveis”

Os entrevistados que surgem nas TV são mais polidos. João Silveira, apresentado como “porta-voz” na RTP, explica o objetivo: “É preciso uma unificação das lutas e dos sindicatos e vários partidos para levar a luta a um próximo estádio, como sucedeu em Espanha.” Em Espanha, recorde-se, o despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, do apartamento onde residia há 70 anos, levantou o país a partir dos protestos (e da acampada) na praça madrilena Puerta del Sol — a mesma onde em 15 de maio de 2011, em plena crise do euro, arrancaram os protestos do movimento que, colhendo o exemplo das revoltas na Grécia e no Egito (onde se acampou, a partir de janeiro de 2011, na Praça Tahrir até fazer cair o Governo de Hosni Mubarak) ficou conhecido como “dos indignados” e que ali teve a primeira “acampada”, que duraria quase um mês.

À SIC, o mesmo João Silveira — que segundo reportagem de 26 de setembro do Público tem 22 anos e uma licenciatura em Engenharia Mecânica, é militante do recém-legalizado partido Trabalhadores Unidos e iniciou-se no ativismo político na Greve Climática Estudantil, em 2019, estando também envolvido na organização da Marcha do Orgulho do Porto e no movimento antifascista da cidade —, foca na habitação: “Não queremos que continue a ser um negócio. É a nossa principal reivindicação, sabemos que as rendas neste momento estão demasiado altas, é incomportável viver na maioria das cidades para a maioria das pessoas.”

Uma outra “acampada” entrevistada pela SIC assume a inspiração madrilena — “No início, quando estávamos a montar as tendas, tínhamos uma faixa aqui que era ‘Façamos como em Espanha’, estamos em suporte do que está a acontecer no Estado espanhol e em França e acho que Portugal só tem de fazer semelhante.”

Quanto à duração do protesto, é uma incógnita, como reconhece ainda João Silveira em declarações à TSF: “Ficamos cá esta noite e o plano é continuarmos, vermos dia após dia, porque achamos que é necessário dar este passo na luta pela habitação.” Entre os objetivos está o contágio a Lisboa. “É muito importante que aconteça em Lisboa. Nós queremos fazer essa ligação também, porque isto não é um problema apenas nacional, é um problema internacional e nós vemos isso pelas manifestações em Espanha, França e Bélgica.”