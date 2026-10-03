Milhares de pessoas ocupam as ruas de Madrid. Foto: EPA/Borja Sanchez-Trillo

Internacional

Manifestação pela habitação em Espanha começa em Madrid com apelo para greve geral

Marcha na capital é uma das mais de 50 manifestações que vão realizar-se ao longo do dia em diferentes cidades de Espanha para reclamar uma descida de 50% nos alugueres.