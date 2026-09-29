Maricarmen dá o sim ao acordo para voltar a casa de Madrid e vai pagar cerca de 500 euros

Maricarmen Abascal, idosa de 87 anos despejada de casa na passada quarta-feira, aceitou o acordo atingido na noite desta terça-feira entre os seus representantes legais e o fundo Urbagestión, que tinha comprado há seis anos o apartamento da madrilena que lá vivia há 70 anos.

Os detalhes deste acordo, que conta com a intervenção da Empresa Municipal de Habitação e Terreno da cidade de Madrid, foram entretanto conhecidos. As partes assinaram um contrato de arrendamento com a duração de oito anos e em que a a renda não ultrapassará 30% dos rendimentos líquidos da idosa de 87 anos. Isto quer dizer que o preço que Maricarmen irá pagar de renda na Rua Alcalde Sainz de Baranda ficará à volta dos 500 euros, já que recebe 1.450 euros por mês.

Desde o hospital Gregorio Marañón, onde está internada, Maricarmen disse estar "muito feliz" com a notícia, revelou a sua advogada Beatriz Duro. A idosa, que sofreu um esgotamento nervoso na sequência do seu despejo, ainda não deve ter alta hoje, de acordo com o órgão noticioso La Sexta.

Com este sim, todas as partes interessadas aprovaram o acordo para o regresso de Maricarmen. Falta, porém, tratar de questões ligadas à elaboração do novo contrato, que será depois, finalmente, assinado. Este programa municipal oferecerá, também, assessoria jurídica, económica, técnica e fiscal, de acordo com o jornal El Constitucional.