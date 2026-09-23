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Maricarmen apoiada por popularesSindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid
Internacional

Despejo de idosa de 87 anos causa indignação em Espanha. Milhares de manifestantes bloqueiam Madrid

Pedro Sánchez fala em "tragédia social". Manifestação juntou mais de 10 mil pessoas em frente a luxuoso e polémico imóvel de 485 metros quadrados recentemente adquirido pela Comunidade de Madrid.
David Pereira
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O despejo de uma idosa de 87 anos está a desencadear agitação social e política em Espanha. Milhares de pessoas bloquearam as ruas de Madrid numa manifestação espontânea poucos minutos depois de Maricarmen ter sido retirada à força da sua casa.

O protesto foi convocado para as 19 horas locais (18 horas em Lisboa) em frente a um luxuoso e polémico imóvel de 485 metros quadrados recentemente adquirido pela Comunidade de Madrid, no bairro de Chamberí, através de um apelo à ação em mensagens nas redes sociais.

Enquanto a manifestação acontecia, o primeiro-ministro comentou a situação da idosa a partir de Nova Iorque, onde participou na Assembleia Geral da ONU. "É uma tragédia social que não podemos aceitar como país", afirmou, atribuindo a culpa diretamente ao governo regional de Madrid.

Horas antes, a ministra da Habitação, Isabel Rodríguez García, afirmou que “as consequências da especulação desenfreada e da passadeira vermelha para os abutres e especuladores são evidentes”.

O ministro da Cultura, Ernest Urtasun, instou o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), a aprovar na próxima semana, em Conselho de Ministros, o decreto que inclui o alargamento do prazo para o pagamento das rendas e a moratória sobre os despejos.

A manifestação, que juntou cerca de dez mil pessoas, foi crescendo gradualmente ao longo do dia, obrigando a polícia a fechar a rua. “O ático de Ayuso para Maricarmen”, “Ayuso, demite-te” e “Vergonha, vergonha” fora algumas das palavras de ordem, visando sobretudo a governante regional Isabel Díaz Ayuso.

Maricarmen vivia há 71 anos na Rua Alcalde Sainz de Baranda, em Madrid, tendo sido retirada do apartamento à quarta tentativa, após mais de 16 horas em que centenas de manifestantes imploraram, em vão, para que o despejo fosse interrompido ou adiado.

A Federação Regional das Associações de Moradores de Madrid (FRAVM) apoiou o protesto e criticou não só Ayuso como o trabalho das três últimas administrações municipais, falando em “fracasso profundo”.

A plataforma #Niundesahuciomás (Nem Mais Um Despejo) convocou manifestações simultâneas em cidades como Ávila, Barcelona, ​​​​Cádiz, Oviedo, Sevilha e Valência, tendo a maioria delas ocorrido em frente a delegações governamentais.

Entretanto, soube-se que Maricarmen recusou a vaga de emergência gratuita num lar de idosos oferecida pela Câmara Municipal de Madrid e vai ficar temporariamente na casa de familiares, depois de ter sido levada de casa em maca numa ambulância rumo ao Hospital Gregorio Marañón, no meio de um turbilhão de lágrimas e gritos.

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