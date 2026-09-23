Despejo de idosa de 87 anos causa indignação em Espanha. Milhares de manifestantes bloqueiam Madrid

O despejo de uma idosa de 87 anos está a desencadear agitação social e política em Espanha. Milhares de pessoas bloquearam as ruas de Madrid numa manifestação espontânea poucos minutos depois de Maricarmen ter sido retirada à força da sua casa.

O protesto foi convocado para as 19 horas locais (18 horas em Lisboa) em frente a um luxuoso e polémico imóvel de 485 metros quadrados recentemente adquirido pela Comunidade de Madrid, no bairro de Chamberí, através de um apelo à ação em mensagens nas redes sociais.

Enquanto a manifestação acontecia, o primeiro-ministro comentou a situação da idosa a partir de Nova Iorque, onde participou na Assembleia Geral da ONU. "É uma tragédia social que não podemos aceitar como país", afirmou, atribuindo a culpa diretamente ao governo regional de Madrid.

Horas antes, a ministra da Habitação, Isabel Rodríguez García, afirmou que “as consequências da especulação desenfreada e da passadeira vermelha para os abutres e especuladores são evidentes”.

O ministro da Cultura, Ernest Urtasun, instou o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), a aprovar na próxima semana, em Conselho de Ministros, o decreto que inclui o alargamento do prazo para o pagamento das rendas e a moratória sobre os despejos.

A manifestação, que juntou cerca de dez mil pessoas, foi crescendo gradualmente ao longo do dia, obrigando a polícia a fechar a rua. “O ático de Ayuso para Maricarmen”, “Ayuso, demite-te” e “Vergonha, vergonha” fora algumas das palavras de ordem, visando sobretudo a governante regional Isabel Díaz Ayuso.

Maricarmen vivia há 71 anos na Rua Alcalde Sainz de Baranda, em Madrid, tendo sido retirada do apartamento à quarta tentativa, após mais de 16 horas em que centenas de manifestantes imploraram, em vão, para que o despejo fosse interrompido ou adiado.

A Federação Regional das Associações de Moradores de Madrid (FRAVM) apoiou o protesto e criticou não só Ayuso como o trabalho das três últimas administrações municipais, falando em “fracasso profundo”.

A plataforma #Niundesahuciomás (Nem Mais Um Despejo) convocou manifestações simultâneas em cidades como Ávila, Barcelona, ​​​​Cádiz, Oviedo, Sevilha e Valência, tendo a maioria delas ocorrido em frente a delegações governamentais.

Entretanto, soube-se que Maricarmen recusou a vaga de emergência gratuita num lar de idosos oferecida pela Câmara Municipal de Madrid e vai ficar temporariamente na casa de familiares, depois de ter sido levada de casa em maca numa ambulância rumo ao Hospital Gregorio Marañón, no meio de um turbilhão de lágrimas e gritos.