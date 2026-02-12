Ministro diz que reparação do troço da A1 que ruiu em Coimbra irá demorar semanas

Sociedade

Na sequência da precipitação persistente e prolongada, um troço da A1 desabou devido ao rompimento de um dique no rio Mondego, em Coimbra.
O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, admitiu hoje que serão precisas várias semanas para reparar o troço da Autoestrada 1 (A1) que desabou após o rompimento do dique nos Casais, em Coimbra.

Durante uma visita ao local, Pinto Luz sublinhou aos jornalistas "a velocidade e a violência das águas", que descreveu como "uma situação absolutamente anormal".

A rutura na infraestrutura foi motivada pelo rebentamento do dique e subsequente escavação do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, devido a um débito excecional de mais de 2.100 metros cúbicos de água por segundo, explicou a BCR - Brisa Concessão Rodoviária.

"Temos hoje 15 camiões com enrocamento para reforçar a quebra que surgiu. Amanhã de manhã, mais camiões vêm reforçar com enrocamento", disse Pinto Luz, citado pela emissora RTP Notícias.

O recurso a enrocamento, blocos de rocha compactados, "é a única coisa que nós podemos fazer enquanto as águas não descerem", admitiu o ministro.

Pinto Luz disse também que a fissura, no sentido norte-sul, "pode alastrar" para o outro sentido.

O dirigente acrescentou que, "enquanto as águas não descerem não se pode fazer a intervenção de fundo".

"Serão seguramente semanas para conseguirmos que esta infraestrutura volte a estar ao serviços dos portugueses", disse Pinto Luz.

"O compromisso do Governo é de absoluto comprometimento com esta solução. Estamos com todos os meios mobilizados e não sairemos daqui enquanto não conseguimos com todas as equipas colocar outra vez a A1 em funcionamento", garantiu o ministro.

Lusa

Circulação suspensa na linha do Leste, que faz a ligação entre o Entroncamento e a fronteira de Badajoz, devido a queda de barreira

A circulação ferroviária na Linha do Leste, que faz a ligação entre o Entroncamento e a fronteira de Badajoz, em Espanha, estava às 08:00 suspensa devido à queda de uma barreira, informou hoje a CP – Comboios de Portugal.

Em comunicado, a CP – Comboios de Portugal indica que devido ao mau tempo continua suspensa a Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas os comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

A transportadora adianta igualmente que na Linha do Norte não se prevê realizar qualquer comboio de longo curso, fazendo-se apenas os serviços regionais entre Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa.

Lusa

Há novos constrangimentos na circulação de comboios

No mais recente ponto da situação da rede ferroviária nacional, a Infraestruturas de Portugal (IP) dá conta de novos constrangimentos, nomeadamente na Linha de Vendas Novas, que tem circulação suspensa entre Coruche e Quinta Grande, e na Linha do Leste, com circulação suspensa entre Abrantes e Torre das Vargens.

"As equipas da Infraestruturas de Portugal encontram-se no terreno a desenvolver todos os esforços para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança", assegura a empresa.

Este era o ponto da situação às 08h00:

- Linha Vendas Novas: circulação suspensa entre Coruche e Quinta Grande;

- Linha do Leste: circulação suspensa entre Abrantes e Torre das Vargens.

- Linha de Sintra: circulação suspensa na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão;

- Linha de Cascais: circulação suspensa na via ascendente entre Algés e Caxias;

- Linha do Norte: circulação suspensa entre Alfarelos e Formoselha;

- Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho;

- Linha do Oeste: circulação suspensa entre Caldas da Rainha e Amieira;

- Linha da Beira Baixa: circulação suspensa entre Ródão e Sarnadas;

- Linha do Vouga: circulação suspensa entre Oliveira Azeméis e Pinheiro da Bemposta;

- Concordância de Xabregas: circulação suspensa entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.

A5 reabriu mas com condicionamentos no sentido Lisboa-Cascais

O trânsito na A5 reabriu às 06h27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, ao quilómetro um, na subida para o Monsanto, depois de ter estado interrompido devido a um deslizamento de terras, segundo a GNR.

O trânsito na Autoestrada 5 (A5) esteve cortado no sentido Lisboa – Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1) depois de um deslizamento de terras devido ao mau tempo ter obstruído duas faixas de rodagem cerca das 19:20 de quarta-feira.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou à Lusa que foram reabertas duas das quatro vias da A5 no sentido Lisboa-Cascais depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza.

“Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estão [06:30) elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação. Não há ainda uma previsão para a normalização uma vez que vai ter de ser feita e estabilização do talude”, indicou.

De acordo com a GNR, às 06:30 o “trânsito estava a fluir”.

Lusa

Debate quinzenal deverá ser novamente adiado

O debate quinzenal, marcado inicialmente para quarta-feira, foi adiado para esta sexta-feira (13), mas o Governo pediu um novo adiamento.

De acordo com a SIC, o pedido do Executivo liderado por Luís Montenegro já foi enviado aos grupos parlamentares.

Situação estável em Coimbra durante a noite

A situação em Coimbra mantinha-se às 07:00 de hoje estável, sem registo de ocorrências significativas, após o rompimento na quarta-feira do dique para a margem direita do rio Mondego e ao colapso de um troço da autoestrada do norte.

“Foi uma noite calma. A situação está estável e não houve necessidade de deslocar mais pessoas durante a noite”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra.

A Autoestrada 1 (A1) foi cortada ao final da tarde de quarta-feira entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento do dique nos Casais, que terá contribuído ao desabamento de um troço da via.

O rompimento do dique agravou o risco de cheias naquela região.

Fonte da concessionária Brisa indicou que o abatimento ocorreu na placa sobre o aterro que dá acesso ao viaduto naquela zona.

As bacias hidrográficas estão sob elevada pressão devido às consecutivas tempestades que afetaram Portugal, destacando-se o Vouga, Mondego, Tejo e Sado.

Lusa

Parte de tabuleiro de ponte da A1 abateu na zona onde rebentou o dique nas margens do rio Mondego

Presidente da Câmara do Porto: "Faltam níveis intermédios" regionais de "coordenação e liderança política"

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, considerou que a resposta às tempestades mostrou que "faltam níveis intermédios" regionais de "coordenação e liderança política", convidando quem não o defende a "ir viver para o território" e opinar depois.

"Eu acho que se há lição que devemos retirar todos do que aconteceu nos últimos dias em Leiria é precisamente que nós temos de pensar o modelo de desenvolvimento regional do país. Faltam-nos, de facto, níveis intermédios", disse o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, em entrevista à Lusa a propósito dos primeiros 100 dias de mandato.

"Falta-nos um nível intermédio de coordenação. Nem é tanto só a nível da Proteção Civil", mas é "uma questão política", defendeu, considerando que "falta legitimidade política para haver uma liderança naquele território", pois “haver coordenação política e liderança política, nesses momentos, nota-se mais".

Pedro Duarte considera até que o Governo "reconheceu isso ao criar uma estrutura de missão" para a reconstrução da região Centro após a tempestade Kristin, sendo essa "a melhor prova de que faz sentido haver estruturas intermédias".

Lusa

Brisa sugere alternativas à interrupção da A1 através da A8/A17/A25 ou IC2

A Brisa sugeriu hoje aos automobilistas a utilização de alternativas à interrupção da autoestrada no sentido Norte-Sul junto ao nó de Coimbra Sul, ao quilómetro 191, através do corredor A8/A17/A25 ou o IC2.

Num comunicado enviado hoje às redações, a concessionária admitiu que, "não sendo possível, neste momento, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", está empenhada em "minimizar transtornos" e que "poderão ser usadas como vias alternativas o corredor A8/A17/A25 ou o IC2".

A BCR - Brisa Concessão Rodoviária confirmou o abatimento de parte do pavimento da plataforma da A1, no sentido Norte-Sul, na sequência da rutura de um dique do Rio Mondego, e explicou que o abatimento ocorreu "cerca de três horas após o corte total da A1, feito de forma preventiva, no sublanço de Coimbra Norte e Coimbra Sul - entre os KM 198 e KM 189 - e não representou, em nenhum momento, qualquer risco para utilizadores e trabalhadores".

A rutura na infraestrutura foi motivada pelo rebentamento do dique e subsequente escavação do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, devido a um débito excecional de mais de 2.100 metros cúbicos de água por segundo, explica ainda a concessionária.

A Brisa fez saber que está a monitorizar o desenvolvimento da situação desde o dia 02, "com vistorias permanentes, e tem no terreno, neste momento, mais de 30 operacionais", estando a trabalhar em coordenação com as várias instituições no âmbito da proteção civil e autoridades nacionais e locais.

A A1 foi preventivamente encerrada pouco depois das 18:00 de quarta-feira em Portugal continental, nos dois sentidos, no sublanço entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, na sequência da rutura do dique que canaliza o Rio Mondego.

Lusa

Comboio descarrilou na Linha do Leste em Abrantes sem causar feridos

Uma automotora descarrilou na quarta-feira à noite na Linha do Leste, na zona da Bemposta, no concelho de Abrantes, num incidente que não causou feridos, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incidente ocorreu pelas 21:00 de quarta-feira e levou ao corte da circulação na Linha do Leste, que faz ligação entre Abrantes, distrito de Santarém, e a fronteira com Espanha (Badajoz).

Telmo Ferreira, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou à Lusa que o incidente ocorreu na zona da Bemposta, Abrantes, depois do comboio ter embatido contra detritos e uma árvore que deslizaram para a linha.

O comboio transportava passageiros, mas o incidente não provocou ferido, acrescentou Telmo Ferreira.

Devido ao incidente, para o local foram destacados elementos da Infraestruturas de Portugal (IP) para recolocar a composição na linha, reparar danos e proceder à limpeza da via.

De acordo com o último balanço da IP, pelas 18:00 de quarta-feira, estavam com circulação suspensa a Linha de Sintra, na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão, na Linha de Cascais, na via ascendente entre Algés e Caxias, na Linha do Norte, entre Alfarelos e Formoselha, na Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho, na Linha do Oeste, entre Mafra e Amieira, na Linha da Beira Baixa, entre Ródão e Sarnadas, na Linha do Vouga, Oliveira Azeméis e Pinheiro da Bemposta e na concordância de Xabregas, entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.

Lusa

“Parece que temos ondas no chão”: comerciantes enfrentam nova cheia em Cascais (veja os vídeos)

MNE diz que momento é grave mas desvaloriza impacto na imagem do país

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros afirma que a situação que o país vive é grave, com vítimas mortais e desalojados, afetando todos os setores económicos, mas desvalorizou que tenha impacto na imagem do país lá fora.

À margem do 35.º Congresso Nacional da AHP, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal, que decorre no Porto, questionado se esta situação poderá vir a tornar-se no futuro um desafio acrescido para o setor do turismo, Paulo Rangel negou.

"Não. (...) Numa catástrofe desta dimensão e que já provocou muitas vítimas mortais e que tem tantas e tantas dezenas de milhares de famílias - por uma razão ou por outra - ainda em situação muito difícil, evidentemente que afeta todo o país. Isto é, todos os seus setores. Agora, sinceramente, também acho que uma coisa é estarmos preparados para eventos excecionais, outra coisa é julgar que eles se vão tornar a normalidade", disse aos jornalistas.

"Acho que não devemos ter esse olhar (...). Isto afeta todos os setores, agrícola, industrial, dos serviços, a vida quotidiana simples das pessoas. Obviamente que é uma coisa negativa, mas não acho que isso tenha um impacto negativo sobre a imagem do país", sublinhou.

Com a situação a agravar-se esta tarde em alguns locais com rebentamento de diques, o governante lembra que é cedo para balanços.

"Estamos com uma crise que ainda está a decorrer. Primeiro, é preciso estarmos todos muito atentos e seguir todas as indicações das autoridades. É um momento grave (...)", acrescentou.

Paulo Rangel apontou ainda a resposta do Governo através do lançamento das linhas de apoio, verbas "disponibilizadas hoje".

"Já começaram a ser pagas. Hoje há muita gente já a receber, em 15 dias. (...) Vejo tanta crítica e não vejo que as pessoas olhem para uma coisa que é essencial, que é uma resposta rápida", lamentou.

Mas, "evidentemente, enquanto temos cheias pelo país inteiro, algumas delas com riscos muito sérios, não estamos em condições de estar aqui a elogiar esse trabalho. O trabalho não está terminado, infelizmente, antes estivesse, era sinal que estávamos agora a recuperar (...). E, portanto, efetivamente acho que não devemos fazer, digamos, nenhum balanço sem deixar que a situação se normalize", concluiu.

Lusa

Previsão de chuva até sexta-feira

Bom dia,

Continue a seguir aqui os principais desenvolvimentos sobre as consequências do mau tempo que se tem feito sentir no país há várias semanas, com destaque para o desabamento de um troço da A1, devido ao rompimento de um dique no Mondego, em Coimbra.

A depressão Oriana não irá afetar Portugal continental diretamente, mas causará, de quinta para sexta-feira, períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora, em quase todo o país, indicou o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre o final da tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, Portugal continental será atravessado por "um sistema frontal associado a uma região depressionária centrada a norte da Península Ibérica", que "no seu deslocamento para Espanha (…) que dará origem à depressão Oriana".

"Esta depressão não irá afetar Portugal continental diretamente uma vez que o seu desenvolvimento já se fará em território espanhol", sublinhou.

No entanto, este sistema frontal resultará em Portugal continental em períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora, pode ler-se no comunicado.

Devido a esta previsão, o IPMA colocou, durante este período, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga sob aviso amarelo de chuva.

Estes distritos, juntamente com Bragança, Faro e Beja, vão estar também sob aviso amarelo de vento.

Depressão Oriana não afeta diretamente continente mas traz chuva e vento de 80 quilómetros por hora
