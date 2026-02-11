Sociedade

Decorre evacuação preventiva em Coimbra. 31 pessoas retiradas de casa na Costa da Caparica

Esta quarta-feira, um dia que terá muita chuva, é marcada pela demissão da ministra da Administração Interna, tema do debate na AR, e também pela operação de evacuação das zonas baixas de Coimbra.
Douro regista subida considerável. Espera-se um dia difícil

O rio Douro registou uma subida considerável durante a noite de hoje e o dia adivinha-se “difícil a nível do controle dos caudais” devido à muita chuva prevista para o Norte de Portugal e Espanha, segundo a Capitania do Douro.

“Já observamos uma subida considerável na cota da albufeira do Carrapatelo, na cidade do Peso da Régua [distrito de Vila Real]. Já atingiu os 10,7 metros, o que significa que a água já chegou à marginal. Não passou muito disso e manteve-se estável, mas já é uma cota considerável. Aqui [zonas do Porto e Vila Nova de Gaia] durante o dia temos que ir mantendo a supervisão porque continua a haver muita água”, disse o comandante adjunto da capitania, Pedro Cervaens.

Num ponto de situação à agência Lusa, cerca das 07:30, o comandante adjunto da Capitania do Douro referiu que a forte pluviosidade prevista para o dia de hoje fazem este dia “merecedor de muita atenção”.

“A cota no estuário também está sempre ali a rondar os 5 metros. Portanto, Miragaia [no Porto] ontem [terça-feira] já meteu um pouco de água. Nada de significativo, mas já entrou um pouco. Acreditamos que hoje pode ser também um dia difícil a nível do controlo dos caudais. Portanto, é possível que estas zonas com cotas mais baixas sofram novamente a entrada de água”, alertou.

O município do Porto terá ativo até às 23:59 de domingo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), após o Governo ter colocado 48 concelhos em situação de contingência devido à ocorrência ou risco elevado de cheias e inundações, conforme foi noticiado na segunda-feira.

Também Vila Nova de Gaia ativou até domingo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), lê-se num despacho datado de sábado e publicado na segunda-feira no ‘site’ da autarquia.

O mau tempo com muita chuva, vento e agitação marítima levou a Capitania do Douro a ativar, na semana passada, o alerta vermelho para risco de cheias.

Amarante ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

O Município de Amarante ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC), perante a previsão de chuva contínua e intensa, com risco acrescido de cheias e inundações, indica a câmara no seu ‘site’.

“Perante a previsão de precipitação contínua e de períodos de chuva intensa, com risco acrescido de cheias e inundações, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Amarante,(...) ao abrigo da legislação em vigor, com vista à salvaguarda de pessoas e bens”, lê-se na publicação.

A câmara de Amarante, cuja zona ribeirinha é banhada pelo rio Tâmega, um dos maiores afluentes do rio Douro, acrescenta que decorreu na terça-feira uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil “com o objetivo de assegurar uma resposta coordenada, integrada e eficaz de todos os agentes de proteção civil e entidades com dever especial de cooperação, reforçando a prontidão operacional, a mobilização de meios e a articulação institucional face à situação excecional em curso”.

“O Município de Amarante está a acompanhar permanentemente a evolução das condições meteorológicas e hidrológicas, podendo adotar medidas adicionais que se revelem necessárias, sendo o plano desativado logo que deixem de se verificar os pressupostos que determinaram a sua ativação”, vinca a autarquia, pedindo à população para se manter informada.

Deslizamento de terras obrigou à retirada de 31 pessoas na Costa da Caparica

Mais de 30 pessoas foram hoje retiradas de prédios na Costa da Caparica, em Almada, devido a um deslizamento de terras, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

A arriba que está junto destes prédios está a ter movimentos e cerca das 03:38, uma pedra de dimensões significativas deslizou e atingiu o número 3 da Rua João Azevedo. Esta situação obrigou à retirada de 31 pessoas que foram entretanto encaminhadas para equipamentos da autarquia e para casa de familiares, adiantou a fonte.

De acordo com a proteção civil, o número 3 foi o que sofreu maiores danos devido ao impacto, tendo os outros edifícios sido evacuados ao nível do rés-do-chão por precaução.

“Cerca das 07:00, os serviços de proteção civil municipal estavam a avaliar os danos e a possibilidade de alguns moradores poderem regressar às suas casas”, disse.

No local, estiveram 17 operacionais, com o apoio de seis veículos.

Também hoje, pelas 06:16, um deslizamento de terras na estrada nacional 378 na Charneca da Caparica, também em Almada, obrigou a retirar o condutor, que não sofreu ferimentos, de uma viatura que ficou imobilizada na via.

Escolas de Penacova e Soure também estão encerradas

Ale´m das escolas de Coimbra localizadas na margem esquerda do rio Mondego, também as escolas de Penacova, no distrito de Coimbra, vão estar hoje encerradas na sequência do mau tempo, informou a Câmara Municipal, um pouco depois das 07:00, nas redes sociais.

“A Câmara de Penacova e o Agrupamento de Escolas informam que devido às condições precárias de várias estradas, ao risco de novas ocorrências, à continuação de chuva persistente e à dificuldade na operação da rede de transportes, esta quarta-feira [hoje] todos os estabelecimentos de ensino estarão encerrados”.

Em Coimbra, face ao risco de inundações numa parte do concelho, todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila estarão encerradas.

As escolas de Soure, no mesmo distrito, também estarão encerradas.

3000 pessoas retiradas das zonas baixas de Coimbra

O comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou à Lusa que cerca das 07:00 de hoje ainda estava a decorrer a retirada de pessoas das localidades junto às zonas ribeirinhas do rio Mondego, face ao risco de inundações, nomedamente Conraria, Cabouco e zonas ribeirinhas de Ceira, Torres do Mondego, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila.

Acresce que as escolas localizadas na margem esquerda do Mondego estão hoje encerradas.

“Estamos a falar do deslocamento de mais de três mil pessoas. É uma operação gigantesca. Durante a noite não houve uma subida significativa, mas há um risco de os diques do rio Mondego poderem colapsar e causar inundações”, disse, acrescentando que as autoridades continuam a monitorizar a situação.

Na terça-feira, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou que o rio Mondego está com "um risco claro dos diques [margens]" poderem colapsar e provocar inundações face às previsões de forte precipitação

"Há aqui um risco claro dos diques poderem colapsar. Em nome da precaução, o que é fundamental é retirar pessoas que estão nas áreas de risco", disse Pimenta Machado numa conferência de imprensa realizada em Coimbra, no final de uma reunião de emergência com autarcas da região e proteção civil local e regional.

Segundo o presidente da APA, está prevista "uma brutalidade" de precipitação na quarta-feira, registando-se "dois dias em que chove 20% do que chove num ano", referindo que a situação será monitorizada e acompanhada durante toda a noite.

“No fundo, perceber se temos condições de que aqui no açude de Coimbra nunca seja ultrapassado o valor dos dois mil metros cúbicos por segundo [m3/s], que é o valor para o qual os diques foram dimensionados”.

Pimenta Machado salientou que, neste momento, “muita água foi ao rio Ceira, à Ribeira de Mortágua, ao Mondego, ao rio Dão”.

“É impressionante”, notou, considerando que se está perante uma situação “verdadeiramente excecional”, com níveis de precipitação elevados depois de “três semanas de tempestades sucessivas que pressionam as infraestruturas”.

Registadas 1.576 ocorrências até às 06h00, sem vítimas

A proteção civil registou entre as 00h00 de terça-feira e as 06h00 de hoje 1.576 ocorrências, entre inundações, quedas de árvores e deslizamentos, na Área Metropolitana do Porto, Coimbra e Aveiro, sem causar vitimas.

“Registámos 1.576 ocorrências, 322 das quais na Área Metropolitana do Porto, 342 na Região de Coimbra e 196 na Região de Aveiro”, disse à Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Proteção Civil dá conta de madrugada normal na região centro

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra revelou hoje estar "tudo normal até agora" na região do Baixo Mondego, ainda que com "algumas ocorrências", como "quedas de árvores" e "movimentos de massas".

A mesma fonte acrescentou à Lusa que as autoridades municipais se mantêm em articulação com os bombeiros e agentes da proteção civil acorrendo a "necessidades de deslocação de pessoas", mas que a situação era considerada normal pelas 04:30 da madrugada.

Questionado especificamente sobre o estado dos diques na região do Baixo Mondego, que voltarão a estar sob pressão a meio da manhã, com a preia-mar, a mesma fonte admitiu que "há sempre o risco" de uma qualquer cedência, mas não há "indicação de qualquer incidente" deste tipo "até ao momento".

Consultada pela Lusa, uma fonte do Comando Sub-regional de Aveiro disse igualmente estar "tudo normal" na região, nomeadamente na área de Sever do Vouga, particularmente afetada por inundações e desmoronamentos provocados pelas chuvas intensas dos últimos dias.

O portal na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava às 05:00 um total de 178 ocorrências ativas, envolvendo 1082 operacionais e 393 veículos.

