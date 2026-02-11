Moradores foram a correr retirar os pertences.
Almada: no dia em que a chuva obrigou a deixar a casa, nem os animais ficaram para trás

Gaiolas com pássaros, cães e gatos, sacos com roupas e o essencial. A chuva intensa e persistente obrigou dezenas de famílias de Porto Brandão e da Azinhaga do Forno a abandonar as suas casas.
Amanda Lima
