FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Depressão Oriana não afeta diretamente continente mas traz chuva e vento de 80 quilómetros por hora

De acordo com o IPMA, o continente será atravessado entre o fim da tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira por "um sistema frontal associado a uma região depressionária".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A depressão Oriana não irá afetar Portugal continental diretamente, mas causará, de quinta para sexta-feira, períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora, em quase todo o país, indicou o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre o final da tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, Portugal continental será atravessado por "um sistema frontal associado a uma região depressionária centrada a norte da Península Ibérica", que "no seu deslocamento para Espanha (…) que dará origem à depressão Oriana".

"Esta depressão não irá afetar Portugal continental diretamente uma vez que o seu desenvolvimento já se fará em território espanhol", sublinhou.

No entanto, este sistema frontal resultará em Portugal continental em períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora, pode ler-se no comunicado.

Devido a esta previsão, o IPMA colocou, durante este período, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga sob aviso amarelo de chuva.

Estes distritos, juntamente com Bragança, Faro e Beja, vão estar também sob aviso amarelo de vento.

A depressão Nils causou hoje chuva e vento por vezes fortes, apesar de não afetar diretamente Portugal continental, segundo o IPMA, num aviso que termina às 23:59 de hoje.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

