Mais de 30 mil clientes da E-Redes sem energia e cerca de 70% do concelho de Arruda dos Vinhos sem água

Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, reforçou o apelo para o cuidado redobrado nas possíveis situações de deslizamentos e quedas de árvores. "O solo encontra-se bastante instável, em virtude da precipitação e do acumulado de água", explicou, ao final da manhã, no ponto de situação. Os rios Mondego, Sorraia, Tejo, Vouga e Sado continuam a ter risco significativo de inundação. Juntam-se a estes os rios Minho, Coura, Lima, o Câvado, Ave, Douro, Lis, Sousa, o Tâmega, Nabão e Guadiana, indicou o responsável. Explicou que é preciso ter cuidado noutros "ribeiros, noutras zonas que tem afluentes a estes rios", "Não é uma situação apenas para as povoações mais ribeirinhas, mas é transversal a todas as pessoas que vivam nestas zonas", sublinhou.Referiu que 13.388 ocorrências foram registadas até ao momento, com mais de 46 mil operacionais no terreno, sendo a queda de árvore a ocorrência mais significativa, seguida de deslocação de massas e inundações.