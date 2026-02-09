Farmácias de Alcácer do Sal
Sociedade

Mau tempo já atingiu mais de 200 farmácias, algumas ainda a funcionar com gerador e satélite

Presidente da Associação Nacional das Farmácias diz que no Centro ainda há farmácias sem eletricidade e comunicações, podendo continuar assim mais duas ou três semanas. Neste momento, só há três encerradas, uma na região de Leiria e duas em Alcácer do Sal. Proteção Civil diz que ainda há mais de 55 mil pessoas sem rede de comunicações e alerta para o "rio atmosférico" que aí vem, "chuva e vento forte".
Mau Tempo
Farmácias
