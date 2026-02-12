As imagens do buraco que ficou na A1 após desabamento de tabuleiro

O trânsito na A1 estava cortado entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento de um dique no rio Mondego. Na noite de quarta-feira, o abatimento ocorreu na placa sobre o aterro que dá acesso ao viaduto naquela zona. Clique na seta em baixo para ver as imagens:."A situação é absolutamente extraordinária. As águas foram cavando por baixo da estrutura e deu-se o colapso visível nas imagens. Com tranquilidade, estamos a acompanhar, estamos preocupados", disse o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, acrescentando que a reparação deverá durar umas semanas.A Brisa realça que o abatimento ocorreu "cerca de três horas após o corte total da A1, feito de forma preventiva, no sublanço de Coimbra Norte e Coimbra Sul - entre os KM 198 e KM 189 - e não representou, em nenhum momento, qualquer risco para utilizadores e trabalhadores".