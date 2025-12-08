Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Parte da equipa do Governo que fez a transformação da política migratória em Portugal.
Parte da equipa do Governo que fez a transformação da política migratória em Portugal.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Radiografia de 500 dias na mudança da política migratória em Portugal

Apesar de o Governo garantir que Portugal não teria “portas fechadas”, várias medidas avançaram em sentido contrário. Em pouco mais de um ano, passo por passo, a política mudou totalmente e vai mudar mais, com a proposta de deter imigrantes por até 540 dias.
Publicado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
Chega
Política
PSD
Brasileiros em Portugal
ediçao impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt