Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Leitão Amaro, Ministro da Presidência.
António Leitão Amaro, Ministro da Presidência.JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Política

Governo aprova novo regime de retorno de estrangeiros ilegais

“A lei que hoje aprovamos é dirigida aqueles que violam as regras, não é dirigida indiscriminadamente”, salientou o ministro da Presidência.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Governo aprovou esta quinta-feira, 4 de dezembro, o novo regime de retorno de estrangeiros ilegais, que vai estar em consulta pública a partir de sexta-feira, antes de seguir para o parlamento, anunciou o ministro da Presidência.

O novo regime de retorno de estrangeiros em situação ilegal é a “última grande peça legislativa da reforma da política migratória”, adiantou António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

“A lei que hoje aprovamos é dirigida aqueles que violam as regras, não é dirigida indiscriminadamente”, salientou o governante, adiantando que se aplica a quem “entrou e está em Portugal de forma ilegal”.

imigrantes ilegais
estrangeiros ilegais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt