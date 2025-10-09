Fugiram de Portugal os migrantes marroquinos que foram alojados pela Segurança Social

Fugiram de Portugal 19 dos 22 migrantes marroquinos que estavam instalados numa pousada em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, após terem sido libertados depois de esgotado o prazo de 60 dias permitido pela lei de estrangeiros para a retenção nos centros de acolhimento temporário, geridos pela PSP.Os migrantes estavam agora a cargo da Segurança Social, tendo ficado instalados em pensões em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, e Portimão, no distrito de Faro.A CNN Portugal mostrou imagens do momento em que um homem, que se suspeita que pertence a uma rede de tráfico humano, abordou o grupo enquanto seguia um carro de alta cilindrada com matrícula espanhola.A conversa aconteceu a cerca de 200 metros da pousada onde estavam alojados e onde aguardavam uma decisão da Justiça portuguesa para saberem se seriam deportados ou poderiam ficar em Portugal.A fuga foi levada a cabo através de vários carros vindos de Espanha, sendo que os primeiros migrantes deixaram o país logo na noite de terça-feira, 7 de outubro.Segundo a CNN Portugal, outros 12 migrantes que pertenciam ao grupo de 38 pessoas que deram à costa no Algarve em agosto, e que estavam instalados numa pensão em Portimão, também fugiram. O tribunal tinha decretado a expulsão destas pessoas para o país de origem, mas aguardava-se a a decisão dos recursos. Apenas um dos migrantes não recorreu e já regressou a Marrocos. Um grupo de 38 pessoas - composto por 25 homens, seis mulheres e sete menores, todos marroquinos - chegou à praia da Boca do Rio, na freguesia de Burgau, no concelho de Vila do Bispo, numa embarcação de madeira, pelas 20h05 de 8 de agosto.Na altura, os migrantes foram detidos e acomodados em centro de instalação temporária, até estar concluído o processo de retorno ao seu país, que poderia ser feito de forma voluntária ou coerciva..Terminou prazo de 60 dias. Foram libertados os 33 migrantes que deram à costa no Algarve em agosto