Terminou prazo de 60 dias. Foram libertados os 33 migrantes que deram à costa no Algarve em agosto

Foram libertados esta segunda-feira, 6 de outubro, 33 migrantes adultos que a 8 de agosto deram à costa em Vila do Bispo, no Algarve, numa embarcação de madeira, avança a SIC.Esgotado o prazo de 60 dias permitido pela lei de estrangeiros para a retenção nos centros de acolhimento temporário, geridos pela PSP, os migrantes estão agora a cargo da Segurança Social, tendo ficado instalados em pensões em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, e Portimão, no distrito de Faro.Segundo a estação, nada impede os 33 cidadãos marroquinos de se deslocarem no território nacional ou para o estrangeiro. Há ainda quatro migrantes menores que também foram acolhidos pela Segurança Social.O tribunal tinha decretado a expulsão destas pessoas para o país de origem, mas aguardava-se a a decisão dos recursos. Apenas um dos migrantes não recorreu e já regressou a Marrocos.Um grupo de 38 pessoas - composto por 25 homens, seis mulheres e sete menores, todos marroquinos - chegou à praia da Boca do Rio, na freguesia de Burgau, no concelho de Vila do Bispo, numa embarcação de madeira, pelas 20h05 de 8 de agosto.Na altura, os migrantes foram detidos e acomodados em centro de instalação temporária, até estar concluído o processo de retorno ao seu país, que poderia ser feito de forma voluntária ou coerciva..Como é o processo de afastamento coercivo dos marroquinos que chegaram ao Algarve?.Está concluída a instalação em centros temporários dos 38 migrantes que chegaram ao Algarve.Pedidos de asilo? Migrantes que chegaram ao Algarve vão ser afastados de Portugal, garante ministro