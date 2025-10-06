Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Terminou prazo de 60 dias. Foram libertados os 33 migrantes que deram à costa no Algarve em agosto
Arquivo
Sociedade

Terminou prazo de 60 dias. Foram libertados os 33 migrantes que deram à costa no Algarve em agosto

Nada impede os 33 cidadãos marroquinos de se deslocarem no território nacional ou para o estrangeiro.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Foram libertados esta segunda-feira, 6 de outubro, 33 migrantes adultos que a 8 de agosto deram à costa em Vila do Bispo, no Algarve, numa embarcação de madeira, avança a SIC.

Esgotado o prazo de 60 dias permitido pela lei de estrangeiros para a retenção nos centros de acolhimento temporário, geridos pela PSP, os migrantes estão agora a cargo da Segurança Social, tendo ficado instalados em pensões em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, e Portimão, no distrito de Faro.

Segundo a estação, nada impede os 33 cidadãos marroquinos de se deslocarem no território nacional ou para o estrangeiro.

Há ainda quatro migrantes menores que também foram acolhidos pela Segurança Social.

O tribunal tinha decretado a expulsão destas pessoas para o país de origem, mas aguardava-se a a decisão dos recursos. Apenas um dos migrantes não recorreu e já regressou a Marrocos.

Um grupo de 38 pessoas - composto por 25 homens, seis mulheres e sete menores, todos marroquinos - chegou à praia da Boca do Rio, na freguesia de Burgau, no concelho de Vila do Bispo, numa embarcação de madeira, pelas 20h05 de 8 de agosto.

Na altura, os migrantes foram detidos e acomodados em centro de instalação temporária, até estar concluído o processo de retorno ao seu país, que poderia ser feito de forma voluntária ou coerciva.

Terminou prazo de 60 dias. Foram libertados os 33 migrantes que deram à costa no Algarve em agosto
Como é o processo de afastamento coercivo dos marroquinos que chegaram ao Algarve?
Terminou prazo de 60 dias. Foram libertados os 33 migrantes que deram à costa no Algarve em agosto
Está concluída a instalação em centros temporários dos 38 migrantes que chegaram ao Algarve
Terminou prazo de 60 dias. Foram libertados os 33 migrantes que deram à costa no Algarve em agosto
Pedidos de asilo? Migrantes que chegaram ao Algarve vão ser afastados de Portugal, garante ministro
Algarve
migrantes
marroquinos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt