Dirigente da FIFA demitido após críticas ao plano de Infantino de abrir o Mundial a investidores privados

O diretor de operações da FIFA, Kevin Lamour, foi demitido depois de criticar abertamente o plano do presidente do organismo, Gianni Infantino, em abrir o Mundial a investidores privados.

Lamour, francês que estava no cargo há menos de dois anos após década e meia na UEFA, havia afirmado que a a administração da FIFA tinha sido "enganada" e que o presidente "acredita que representa a FIFA quando deveria estar ao seu serviço".

Lamour tinha ainda deixado claro que aceitaria perder o emprego como consequência da sua oposição ao plano, que acabou por abortar horas depois da sua declaração, a 31 de julho. "Se isso significar que perderei o meu emprego, que assim seja. Compreenderei e respeitarei essa decisão. Pelo menos dormirei bem esta noite", disse.

Também disse na altura que os seus colegas “merecem mais do que desprezo e intimidação”. "Acho que todos queremos ter orgulho em trabalhar para a FIFA e, hoje, infelizmente, parece que já não é assim para muitos de nós”, acrescentou, no mesmo dia em que um dos principais conselheiro de Infantino, Carlos Cordeiro, se demitiu em protesto contra o plano de Infantino.

As circunstâncias exatas da demissão não são claras, tendo a saída de Lamour sido dada a conhecer via e-mail através do secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, aos outros responsáveis do organismo.

"A FIFA confirma que a relação de trabalho entre a FIFA e Kevin Lamour, enquanto diretor de operações da FIFA, terminou a 17 de agosto de 2026. A FIFA agradece ao Kevin pelos seus dois anos de serviço e deseja-lhe muita sorte no futuro. Não serão feitos mais comentários sobre o assunto", declarou um porta-voz da FIFA.

Na UEFA, para onde havia entrado em 2007, Lamour era secretário-geral adjunto da UEFA, tendo trabalhado com Infantino na entidade que regula o futebol europeu.