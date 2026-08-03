Federações da Europa retiram apoio a Gianni Infantino
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Federações da Europa retiram apoio a Gianni Infantino

Presidente da FIFA chegou ao poder prometendo transparência após a queda de Sepp Blatter. Dez anos depois, enfrenta a maior crise do seu mandato, com ameaças de ações judiciais e divisão no futebol.
Cecília Carmo
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