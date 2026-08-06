Miguel Poiares Maduro: "A FIFA só mudará com uma pressão muito forte do exterior"
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Miguel Poiares Maduro: "A FIFA só mudará com uma pressão muito forte do exterior"

O antigo presidente do Comité de Governação da FIFA considera que Infantino não reúne condições para continuar à frente do organismo e defende que só uma intervenção externa poderá impor reformas.
Cecília Carmo
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