Secretário-geral da FIFA apela à união dos funcionários após crise interna

O secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, dirigiu uma mensagem interna aos funcionários do organismo que tutela o futebol mundial, procurando tranquilizar a estrutura depois da crise desencadeada pelo abandono do projeto FIFA Forward Enterprise (FFE), que previa a entrada de investidores privados numa nova entidade destinada a explorar parte dos direitos comerciais da FIFA.Na mensagem, divulgada esta terça-feira pela Reuters, Grafström classificou os acontecimentos dos últimos dias como uma “triste e censurável sucessão de acontecimentos”, sublinhando, contudo, que o encerramento definitivo do projeto permite agora à organização voltar a concentrar-se na sua principal missão.“A última semana foi extraordinária e desafiante”, escreveu o dirigente, reconhecendo que os funcionários foram colocados “no meio de uma turbulência difícil de compreender e aceitar”.Apesar do momento de instabilidade, o secretário-geral pediu aos colaboradores que mantenham o foco no trabalho diário, recordando que a missão da FIFA continua a ser “servir o futebol e as 211 associações-membro, lado a lado com todos os parceiros relevantes e em total conformidade com os Estatutos e os Regulamentos da FIFA”.Grafström deixou ainda uma mensagem de confiança aos trabalhadores, garantindo que “os membros da administração serão defendidos e protegidos do contexto político que estamos atualmente a viver”, numa referência às divisões internas geradas pelo projeto entretanto abandonado.Na parte final da comunicação, o dirigente procurou reforçar a estabilidade da instituição, afirmando que “as pessoas, os momentos de instabilidade e os episódios infelizes passam, mas a instituição, a sua missão e a responsabilidade para com o futebol mundial permanecem”, apelando ao profissionalismo, à serenidade e ao espírito de equipa dos funcionários.A mensagem surge numa altura em que a FIFA enfrenta forte contestação interna e externa devido ao projeto FIFA Forward Enterprise, entretanto retirado após críticas de várias federações, confederações e dirigentes do futebol mundial, que manifestaram preocupações quanto ao impacto da entrada de capital privado na exploração dos ativos comerciais do organismo.Também Arsène Wenger, diretor de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, revelou nos últimos dias que não participou na preparação do projeto e defendeu que a sua retirada foi “absolutamente necessária” para preservar a independência e a credibilidade da organização.O memorando de Mattias Grafström representa a primeira comunicação interna da direção da FIFA aos funcionários desde que o projeto foi abandonado, procurando transmitir uma mensagem de estabilidade numa das fases mais delicadas da liderança de Gianni Infantino..Federações da Europa retiram apoio a Gianni Infantino