O Ministério Público pediu esta quinta-feira, 19 de novembro, "mão pesada" na pena a aplicar pelo tribunal aos dois polícias acusados de crimes de tortura e violação no processo da esquadra do Rato, que tem acórdão marcado para 21 de dezembro.

Segundo adiantou a defesa, à saída do Tribunal Central Criminal de Lisboa, onde durante a tarde foram feitas as alegações finais do julgamento, o Ministério Público não quantificou uma medida de pena a aplicar, pedindo "mão pesada" na decisão a proferir no final de dezembro, tendo, por seu lado, uma das defesas pedido "ponderação e justiça" ao tribunal.

A sessão de produção de prova na parte da manhã acabou por se estender para a tarde, tendo ainda havido declarações finais de ambos os arguidos.