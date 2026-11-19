Sociedade
MP pede "mão pesada" para polícias acusados no caso da esquadra do Rato
Ministério Público não quantificou uma medida de pena a aplicar, tendo, por seu lado, uma das defesas pedido "ponderação e justiça" ao tribunal.
O Ministério Público pediu esta quinta-feira, 19 de novembro, "mão pesada" na pena a aplicar pelo tribunal aos dois polícias acusados de crimes de tortura e violação no processo da esquadra do Rato, que tem acórdão marcado para 21 de dezembro.
Segundo adiantou a defesa, à saída do Tribunal Central Criminal de Lisboa, onde durante a tarde foram feitas as alegações finais do julgamento, o Ministério Público não quantificou uma medida de pena a aplicar, pedindo "mão pesada" na decisão a proferir no final de dezembro, tendo, por seu lado, uma das defesas pedido "ponderação e justiça" ao tribunal.
A sessão de produção de prova na parte da manhã acabou por se estender para a tarde, tendo ainda havido declarações finais de ambos os arguidos.
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