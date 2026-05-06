Alegadas torturas ocorreram na esquadra do Rato, em várias noites distintas.
Alegadas torturas ocorreram na esquadra do Rato, em várias noites distintas.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Esquadra do Rato. Chefias são novo foco das investigações

No total, 24 elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) estão envolvidos neste processo.
Amanda Lima
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