Detidos mais sete polícias por torturas na esquadra do Rato

Mais sete polícias terão sido detidos esta quarta-feira, 4 de março, no âmbito do caso de torturas efetuadas por agentes no interior da esquadra do Rato, em Lisboa, avançou a CNN Portugal.Dois agentes da PSP estão já em prisão preventiva e acusados de crimes de tortura, abuso de poder, violação, ofensas à integridade física, entre outros. As diligências desta quarta-feira, presididas por sete magistradas do MP, dizem respeito a um segundo inquérito relativo a factos ocorridos na Esquadra do Rato.Num comunicado entretanto enviado às redações, a PSP e o Ministério Público informam que "se encontram em curso nove buscas domiciliárias e sete não domiciliárias, estas últimas em Esquadras da Polícia de Segurança Pública", tendo sido emitidos sete mandados de detenção para sete agentes da PSP."No inquérito investiga-se a eventual prática de diversos crimes, designadamente, tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas", acrescentam.A PSP garante que continuará a colaborar com as Autoridades Judiciárias "para o apuramento integral dos factos e para a realização da justiça".Segundo a acusação, os dois agentes que se encontram em prisão preventiva agrediam pessoas que tinham detido com “socos e chapadas", mas também com "coronhadas na cabeça", tendo algumas destas situações sido filmadas e fotografadas, assim como as respetivas vítimas, e partilhadas num grupo de WhatsApp.O MP refere na acusação que "as vítimas eram, em regra, pessoas particularmente vulneráveis, nomeadamente indivíduos em situação de toxicodependência, sem-abrigo, frequentemente estrangeiros que circulavam nas zonas de diversão noturna".No despacho da acusação referia-se a continuação da investigação face aos "restantes factos, arguido, e coautores intervenientes não abrangidos pela presente acusação". Com um novo inquérito, diz o documento do MP, pretende-se o "apuramento da verdade material, identificação de todos os responsáveis e respetivos graus de comparticipação".A Inspeção-Geral da Administração Interna anunciou também estar a investigar quem assistiu aos vídeos partilhados pelos polícias, tendo aberto um processo de inquérito em colaboração com a PSP, que participou o caso..Dois agentes da PSP acusados de crimes de tortura e violação. Agressões filmadas e uma das vítimas terá sido sodomizada