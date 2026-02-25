IGAI investiga quem assistiu a vídeos partilhados de violência policial na esquadra do Rato

A Inspeção-Geral da Administração Interna está a investigar quem assistiu aos vídeos partilhados pelos polícias sobre os alegados casos de tortura e violação na esquadra do Rato, em Lisboa, tendo aberto um processo de inquérito em colaboração com a PSP.Numa audição no parlamento a pedido do PS, o inspetor-geral indicou também que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu três processos disciplinares sobre este caso.“Temos três processos disciplinares e temos um processo de inquérito. Esse processo de inquérito está em investigação, juntamente com a polícia, e tem como objeto aquelas situações laterais, designadamente quem assistiu (…) àqueles vídeos perfeitamente horrendos do que se terá passado na esquadra do Rato”, disse Pedro Figueiredo, esta quarta-feira.O inspetor-geral foi ouvido na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre o caso de violência policial na esquadra do Rato, em Lisboa, que envolveu dois agentes da Polícia de Segurança Pública atualmente em prisão preventiva.O responsável destacou que este caso foi participado pela própria PSP, apesar de se ter arrastado “durante tempo de mais” e admitiu que “infelizmente podem” existir mais situações deste género.“Há um momento em que temos de nos preocupar e temos de fazer algo mais. Falo em termos de forças de segurança, IGAI e Ministério da Administração Interna”, disse, avançando que é necessário investir e a IGAI está “em condições de colaborar”.Nesse sentido, defendeu que “há que repensar o modelo da admissão e de formação” nas forças de segurança. .IGAI. Casos de polícias envolvidos em racismo e violação de direitos são "gravíssimos" .Queixas contra a atuação da PSP e GNR aumentam desde 2014, mas muitas são arquivadas