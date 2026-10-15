Money Conference 2026: Veja todos os momentos

O Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, alerta que as famílias estão a sofrer uma perda de poder de compra devido à inflação que se mantém sistematicamente acima das taxas de juro dos depósitos a prazo.

Na intervenção que marcou a abertura da Money Conference 2026, Álvaro Santos Pereira deixou uma mensagem clara ao setor financeiro: "há margem para podermos subir as taxas de depositantes" e aumentar os incentivos à poupança no país, por forma a impulsionar o investimento das empresas e das famílias. O Governador revelou que os supervisores financeiros terão novidades sobre esta matéria em breve e aproveitou a sessão para elencar os grandes desafios da transformação bancária, nomeadamente a adoção de novas tecnologias, a exigência por serviços mais digitais e personalizados, e o combate à fraude — deixando um aviso contundente sobre campanhas falsas que utilizam a sua imagem para vender criptomoedas e produtos financeiros.

Assista ao vídeo com a intervenção na íntegra e leia o artigo completo para conhecer todas as perspetivas traçadas para o futuro da economia e do setor bancário em Portugal.