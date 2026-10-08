IA vai criar "outros modelos de trabalho" e o "desafio é pensar como não ficar para trás"
A inteligência artificial generativa (IAG) está a mudar profissões um pouco por todo o mundo, a um ritmo acelerado. As empresas adotam-na para aumentar a produtividade dos seus trabalhadores e as alterações vão continuar a acontecer.
Estes e outros temas foram abordados no painel , que teve lugar na Money Conference, que o DN e o Dinheiro Vivo organizam esta quinta-feira, em Cascais. O evento reúne players de diversos setores, desde a banca aos seguros.
Na perspetiva de , os grandes modelos de linguagem (LLM, na sigla em inglês), que recorrem à IAG, "vão criar outros modelos de trabalho", em função das enormes capacidades, que permitem (e obrigam a) mudanças profundas no mercado de trabalho.
A rápida evolução da IAG nos últimos anos resulta em alterações profundas ao mercado de trabalho, pelo que obriga as empresas a adaptarem-se a ritmo acelerado, para não ficarem para trás. Neste âmbito, "a questão é se Portugal está preparado para esta mudança", alerta.
Em qualquer caso, Susana Afonso não tem dúvidas de que as novas tecnologias vão provocar "despedimentos", assinala.
Também marcou presença , que coloca como ponto prévio precisamente a capacidade da IA para mudar para sempre o panorama do emprego, em Portugal e por todo o mundo. "O desafio é pensar como não ficar para trás."
Ora, por um lado, a IAG tornou "obsoleto" um conjunto de investimentos da banca, feitos antes ainda do surgimento de toda esta tecnologia. O cenário implica "uma nova vaga de Investimento, de adaptação e de treino", na perspetiva das empresas.
Por outro lado, "passamos a ter uma tecnologia que é igual no mundo todo", ou seja, quaisquer pessoas e empresas (independentemente do setor de atividade) têm o mesmo grau de acesso aos modelos mais avançados, diz Afonso Eça. É um fenómeno identificado pelos especialistas como democratização da IAG.
Para o administrador do BPI, "é muito importante que a economia como um todo adote esta tecnologia e queira fazer parte da transformação", de forma a "não criarmos um país a três ou quatro velocidades, em que só as empresas grandes é que foram nesta direção e o resto do tecido ficou para trás", na medida em que a economia funciona como um ecossistema abrangente.
Neste sentido, identifica "algum sentido de urgência e coragem" para que se possa fazer um "caminho" de enquadramento da IAG nas empresas. "Vai ser bastante turbulento, mas que é inevitável", remata.
Uso de IA para o recrutamento
A IAG já permite a criação de agentes (não humanos) que são treinados para desempenhar determinadas tarefas que, no passado, só poderiam ser desempenhadas por pessoas. Uma das vertentes em que tal acontece é o recrutamento das empresas.
Os programadores escrevem cada vez menos código (linguagem de programação) que cabe agora à própria inteligência artificial generativa. É que, como salienta Afonso Eça, "a responsabilidade do código não está no agente; está no programador que aceitou que aquele código era válido", colocando-o em prática. Independentemente disto, "quando houver problemas, é preciso saber explicá-los", acrescenta.
O próprio não tem dúvidas que os incidentes vão acontecer. Um caso muito mediático, na última década, aconteceu na Amazon. A gigante tecnológica dos EUA usava um algoritmo secreto que selecionava os candidatos a posições na empresa que tinham condições para ocupar o cargo.
Ora, devido à proeminência de homens naquele setor, o código desenvolveu uma preferência por selecionar homens, discriminando mulheres (entre outros fatores). A Amazon garantiu que não houve qualquer intenção da empresa, mas o cruzamento de dados estatísticos conduziu a este comportamento da tecnologia.
Olhando para este caso específico, Susana Afonso reitera que haver sempre uma avaliação feita por uma pessoa é "o caminho" a seguir pelas empresas. É que, de acordo com a partner da CMS, o "espírito crítico" é decisivo no contexto profissional, pelo que a "capacidade de contrariar o algoritmo" é uma vertente a ter em consideração e a respetiva avaliação não deve ficar a cargo da tecnologia.
*Em atualização