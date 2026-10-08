Alberto Ramos, Bankinter Portugal
Alberto Ramos, Bankinter PortugalLeonardo Negrão
Money Conference 2026

Bankinter atinge marca histórica em Portugal: 300 mil clientes e 33 mil milhões em negócio

Dez anos depois de entrar no país, a instituição conseguiu mais do que duplicar a sua base de clientes e triplicar a atividade financeira, realça o líder do banco em Portugal, Alberto Ramos.
Nuno Braga
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O Bankinter alcançou este mês a marca histórica de 300 mil clientes e "33 mil milhões de euros em volume de negócios" em Portugal, impulsionado pelo desempenho da sua rede física de agências. O balanço foi apresentado pelo country manager da instituição, Alberto Ramos, que detalhou, num dos painéis da Money Conference (evento organizado pelo DN) que juntou os challengers na banca em Portugal, o percurso de forte crescimento registado desde a entrada oficial no mercado nacional, a 1 de abril de 2016.

Na altura, a entidade geria 134 mil clientes e 10 mil milhões de euros em volume de negócios, o que significa que o banco conseguiu mais do que duplicar a sua base de clientes e triplicar a sua atividade financeira em território nacional, mantendo as agências como um pilar estratégico. "A rede de agências teve um papel absolutamente fundamental neste crescimento", sublinhou o líder da operação portuguesa, destacando o impacto da transformação operada na forma de trabalhar destas equipas.

Para além do reforço dos balcões tradicionais, a estratégia de expansão do Bankinter incluiu a abertura recente de um novo centro de empresas no Algarve e de dois centros de private banking no país. Alberto Ramos clarificou a coexistência entre o ecossistema presencial e as plataformas tecnológicas, definindo que os canais digitais absorvem todas as operações onde os clientes requerem conveniência, rapidez e simplicidade.

Em sentido inverso, o contacto humano assume a liderança nos momentos em que o aconselhamento personalizado e as decisões de vida ganham maior relevância. "Os clientes diferenciam isto claramente. Aquilo que querem fazer à distância, com comodidade, daquilo que querem fazer com pessoas. E as pessoas continuam a ter um papel absolutamente relevante", explicou o executivo do banco.

O desenvolvimento deste modelo de proximidade exigiu uma aposta contínua na formação avançada e na especialização das equipas comerciais, com o banco a focar-se no aconselhamento de investimento e na gestão patrimonial em detrimento da mera poupança tradicional, como realçou o gestor.

Atualmente, a instituição financeira conta com quase 300 colaboradores munidos de certificações internacionais de consultoria, dos quais 150 detêm a prestigiada certificação europeia European Financial Advisor (EFA), garantindo uma capacidade de acompanhamento diferenciada que serve de base ao estabelecimento de relações de confiança a longo prazo.

O líder do Bankinter em Portugal desfez ainda as preocupações do mercado relativamente aos custos associados à manutenção de uma estrutura física alargada, revelando que a instituição apresenta um rácio de eficiência de 32%. Este indicador coloca a operação do banco muito abaixo da média do setor e posiciona-o como a segunda instituição financeira mais eficiente a operar no sistema financeiro português, sublinhou.

"É possível compatibilizar ter uma rede física fazendo este papel diferente, reposicionando-se desta forma que eu enunciei e ter obviamente uma operação muito eficiente", concluiu Alberto Ramos.

A Money Conference regressa esta quinta-feira, 8 de outubro, no Hotel Faro, em Cascais, afirmando-se como o maior encontro anual dedicado ao setor financeiro em Portugal. Organizada pelo Diário de Notícias (DN) e Dinheiro Vivo (DV), a conferência deste ano reúne supervisores, líderes da banca, seguros, fundos investimento, tecnologia e empresas num momento em que o sistema financeiro atravessa uma transformação profunda.

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