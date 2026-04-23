Trump ordena à Marinha que "destrua" qualquer embarcação que "esteja a colocar minas" no estreito de Ormuz

O presidente dos EUA voltou a publicar uma mensagem nas redes sociais para afirmar: "Temos o controlo total sobre o estreito de Ormuz". De acordo com Donald Trump, "nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos EUA". O presidente norte-americano adianta que a importante rota marítima está completamente fechada "até que o Irão consiga chegar a um acordo". Ainda na Truth Social, Trump referiu-se a uma "luta interna" na liderança iraniana. "Tem sido uma loucura", classificou na mensagem, referindo que "o Irão está a ter muita dificuldade em descobrir quem é o seu líder".