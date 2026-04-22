Um iraniano agita bandeiras do seu país com imagens de ayatollahs, em Teerão.
Um iraniano agita bandeiras do seu país com imagens de ayatollahs, em Teerão.FOTO: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão responde pela força ao prolongamento do cessar-fogo

Com a abordagem de três navios no estreito de Ormuz, os dirigentes da teocracia apostam em aumentar a parada, enquanto mantêm ambiguidade sobre a presença à mesa de negociações.
César Avó
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