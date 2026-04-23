Filho do último xá do Irão foi atingido com líquido avermelhado em Berlim (veja o vídeo)

O filho do último xá do Irão, no exílio, Reza Pahlavi, foi atingido esta quinta-feira, 23 de abril, com um líquido avermelhado depois de ter participado numa conferência de imprensa em Berlim, Alemanha.Reza Pahlavi, que tem feito oposição ao regime iraniano fora do país - vive no exílio nos EUA -, caminhava em direção a um carro, com a presença de seguranças, quando foi atingido no pescoço e nas costas com um líquido vermelho. O suspeito do ataque acabou por ser detido..Antes deste episódio que ficou registado e partilhado nas redes sociais, Pahlavi manifestou o seu apoio à ofensiva militar dos EUA e de Israel contra o Irão, classificando-a como uma “intervenção humanitária” necessária para derrubar o regime de Teerão, segundo refere a agência de notícias turca Anadolu.“O ataque às infraestruturas do regime e aos seus instrumentos de coerção foi exatamente algo que o povo iraniano pediu”, considerou durante a conferência de imprensa no centro de Berlim, onde decorreram manifestações a favor e contra Pahlavi, que deverá ter reuniões com políticos alemães de diferentes partidos. Na mesma ocasião, criticou o cessar-fogo entre Washington e Teerão. "Não estou a dizer que não se deva dar uma oportunidade à diplomacia, mas penso que já lhe foram dadas oportunidades suficientes", afirmou Pahlavi, de 65 anos, filho do último Xá do Irão, derrubado pela Revolução Islâmica em 1979, liderada pelo ayatollah Khomeini. .Quem é Reza Pahlavi, por quem os iranianos clamam nos protestos?.Irão responde pela força ao prolongamento do cessar-fogo