Zelensky com Ursula von der Leyen numa das suas idas a Bruxelas.
Zelensky com Ursula von der Leyen numa das suas idas a Bruxelas.FOTO: Dati Bendo / União Europeia
Internacional

Zelensky elogia aprovação de empréstimo europeu para a Ucrânia

Hungria e Eslováquia levantaram veto aos 90 mil milhões para a Ucrânia e ao 20.º pacote de sanções à Rússia. Marta Kos espera que novo governo húngaro permita avanço na adesão de Kiev à UE.
Ana Meireles
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