Apoiantes do Hezbollah com bandeiras do Líbano e do Irão, num evento em memória de Khamenei.
Apoiantes do Hezbollah com bandeiras do Líbano e do Irão, num evento em memória de Khamenei. FOTO: EPA/WAEL HAMZEH
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Líbano vai pedir a Israel mais um mês de trégua

Embaixadores dos dois países voltam a encontrar-se esta quinta-feira (23 de abril) em Washington para mais uma ronda de negociações.
Susana Salvador
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