Casa Branca diz que não há prazo para acordo com Irão. Erdogan avisa que guerra começa a enfraquecer a Europa

O Presidente turco afirmou esta quarta-feira que a guerra no Médio Oriente “começa a enfraquecer a Europa”.Esta opinião foi proferida durante uma conversa com o homólogo alemão e alertou para danos superiores caso não seja alcançada uma paz plena.“A guerra na nossa região também começa a enfraquecer a Europa e, se não intervirmos nesta situação com uma abordagem que privilegie a paz, os danos causados pelo conflito serão muito mais graves”, disse Recep Tayyip Erdogan a Frank-Walter Steinmeier durante uma chamada telefónica, de acordo com um comunicado da presidência turca.