Fotografias de algumas crianças vítimas do ataque dos EUA à escola de Minab, em exposição numa praça de Teerão.
Fotografias de algumas crianças vítimas do ataque dos EUA à escola de Minab, em exposição numa praça de Teerão. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Trump prolonga cessar-fogo entre indefinição e mensagens contraditórias

Presidente dos EUA dá nova oportunidade às negociações, mas mantém o bloqueio naval, depois de o lado iraniano ter endurecido a sua posição.
César Avó
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