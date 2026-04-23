António Costa com Viktor Orbán em Budapeste a 10 de setembro, durante a digressão anual do presidente do Conselho pelas capitais europeias.
António Costa com Viktor Orbán em Budapeste a 10 de setembro, durante a digressão anual do presidente do Conselho pelas capitais europeias.Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

P&R. O que esperar da última reunião dos 27 de Orbán (na qual não estará presente)?

Cimeira informal terá como foco a resposta europeia à situação no Médio Oriente e o orçamento plurianual, para o qual Costa quer um acordo até final do ano.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Hungria
António Costa
Viktor Orbán
Conselho Europeu
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt