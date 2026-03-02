Trump prevê que guerra dure de "três a quatro semanas". Mais portugueses querem sair de Israel

O Governo português avisou hoje a comunidade portuguesa nos Emirados Árabes Unidos que o aeroporto do Dubai vai realizar alguns voos a partir de hoje, destacando “um sinal de retoma de alguma normalidade”.Numa mensagem publicada na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) referiu que “depois da confirmação da saída de alguns voos da Etihad a partir de Abu Dhabi, a embaixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos recebeu indicação de que o aeroporto do Dubai irá realizar alguns voos a partir de hoje”.Este desenvolvimento, acrescentou, “constitui um sinal de retoma de alguma normalidade, que deverá ainda demorar alguns dias”. O MNE referiu ainda que a embaixada em Abu Dhabi “está em contacto permanente com as autoridades locais e com as companhias aéreas e continuará a transmitir atualizações sempre que estejam disponíveis”.Lusa