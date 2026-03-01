Ataques em Teerão, capital do Irão.
Ataques em Teerão, capital do Irão.EPA
Economia

Guerra faz disparar o preço do petróleo

Ataque dos EUA e Israel ao Irão causa tensão no Estreito de Ormuz com impacto global. Oito países da OPEP vão aumentar a produção, mas o reforço não deverá evitar a subida dos preços do crude e, por arrasto, dos combustíveis. Barril pode chegar a 100 dólares. No mercado OTC o Brent já subiu 10%.
Publicado a
EUA
Israel
Irão
Petróleo
mercados
