Internacional

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra

Os EUA transmitiram ao Irão um plano de 15 pontos para acabar com a guerra, segundo os media norte-americanos e israelitas. Teerão continua a negar negociações com a administração de Trump.
Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
EPA/WAEL HAMZEH

Governo admite ajustar resposta à subida de preços “se a situação se prolongar”

O Governo admitiu hoje no parlamento ajustar a resposta à subida dos preços “se a situação se prolongar” e rejeitou estar a lucrar com a crise, depois de o PCP pedir a regulação de preços de alguns bens.

Num debate no plenário pedido pelo PCP sobre o combate ao agravamento dos preços após o ataque dos Estados Unidos da América ao Irão, o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, garantiu que o executivo vai “agir sempre que necessário”, com base “em critérios objetivos” e de forma articulada “com o enquadramento europeu”.

“Se a situação se prolongar, estaremos preparados para ajustar a resposta”, assegurou, sem dar uma resposta direta ao que o PCP, que pediu regulação dos preços do cabaz alimentar, botija do gás e combustíveis.

O secretário de Estado da equipa do ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, disse ainda que as reduções do Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) “demonstram claramente que o Governo não lucra com a crise, mas antes atua para mitigar o impacto nas pessoas”.

Em resposta a críticas do PS de estar a tomar medidas aquém das anunciadas em Espanha, salientou que o executivo português atuou antes do Governo espanhol.

A afirmação aconteceu depois de o deputado socialista Nuno Fazenda acusar o executivo de não saber lidar com crises, seja à subida dos preços da energia, seja às tempestades, e de afirmar que, com a subida dos preços, o Governo “não está a dar nada a ninguém”, apenas a abdicar de arrecadar mais receita.

O PS fez um contraponto entre as medidas anunciadas em Lisboa e em Madrid, considerando que Espanha está a dar “uma resposta forte” e acusando o Governo de Luís Montenegro de, por oposição, não quer ouvir falar de um IVA de 0%.

O deputado e secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, critiou o Governo por entender estar “mais preocupado em salvaguardar os interesses dos grupos económicos do que em conter os preços” e, considerando insuficientes as medidas tomadas até agora, pediu coragem para se “regular preços no cabaz alimentar” e não apenas definir um IVA de 0%, como defende o PS.

Raimundo defendeu também medidas imediatas para combater os preços dos combustíveis, pedindo a fixação do preço da botija do gás em 20 euros e a generalização do “acesso às tarifas reguladas de eletricidade e gás natural”. Para o sustentar a tomada de medidas que controlem os preços, disse que “até a Entidade Reguladora para o Setor Energético (ERSE) reconhece a negociata em torno dos preços dos combustíveis”.

O secretário de Estado insistiu que Portugal tomou medidas antes de Espanha e lembrou que, no caso da botija de gás, aumentou o apoio à compra de 15 para 25 euros.

O deputado do Chega Rui Afonso teceu críticas ao PCP, dizendo que ficou na dúvida se estava a ouvir o Partido Comunista de 2026 ou de 1974, e afirmando que o PCP nunca quer baixar impostos, mas antes determinar os preços.

Também o deputado da IL Mário Amorim Lopes acusou o PCP de querer adotar “a receita do costume – importar comunismo”.

A deputada do PSD Isaura Morais disse que o Governo do PSD e CDS-PP está preocupado com os portugueses e a sociedade no seu todo e “não necessitou que existissem situações adversas para começar a tomar medidas”, nomeadamente com trabalhadores e os mais vulneráveis.

Luís Testa, do PS, questionou “de que é que o Governo está à espera para adotar pacotes robustos de auxílio às pessoas e empresas” e alertou que, sem essas medidas, poderá acontecer um “terrível desastre económico”.

Lusa

"Isto foi longe demais". Guterres pede fim da guerra

O secretário-geral da ONU defendeu esta quarta-feira que o conflito no Médio Oriente "ultrapassou limites que até os líderes consideravam inimagináveis”. "Isto foi longe demais", considerou António Guterres, que pediu o fim da guerra tendo em conta que “o sofrimento humano se aprofunda, as baixas civis aumentam e o impacto económico global é cada vez mais devastador”.

Guterres anunciou ainda a nomeação de um enviado pessoal - o veterano diplomata francês Jean Arnault - para liderar os esforços da ONU no conflito e as recentes iniciativas de paz em curso.

Para o secretário-geral da ONU, a situação está "fora de controlo" e "o mundo está à beira de uma guerra mais ampla".

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
"Poderá haver conversações este fim de semana no Paquistão" entre EUA e Irão, diz diretor-geral da Agência de Energia Atómica

Irão considera condições da administração de Trump "excessivas". Resposta de Teerão "não é positiva"

O Irão analisou a proposta dos EUA, com 15 pontos, para acabar com a guerra, e considerou as condições da administração dos EUA "excessivas", segundo a emissora estatal iraniana, a Press TV, que cita um responsável iraniano.

O Irão garante que irá terminar com a guerra quando decidir que é o momento e só quando as suas próprias "condições forem atendidas."

"O Irão não permitirá que o presidente dos EUA, Trump, dite o momento do fim da guerra", disse o responsável iraniano.

De acordo com a mesma fonte, o Irão aceitará terminar com a guerra mediante cinco condições: o fim da "agressão e dos assassinatos", garantias “concretas” que impossibilitem uma nova ofensiva contra o Irão, o pagamento por danos e reparações, o reconhecimento da soberania de Teerão sobre o estreito de Ormuz e o fim da guerra contra o Irão e “todos os grupos de resistência” no Médio Oriente.

À Reuters, um alto funcionário iraniano afirmou que a resposta inicial de Teerão à proposta dos EUA "não é positiva", tendo afirmado que ainda está a analisar o documento de Washington.

Recorde as 15 condições da administração Trump clicando em baixo:

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
Trump apresenta 15 condições ao Irão para o fim da guerra, mas Israel teme possível cessar-fogo de um mês

Governo reduz em 10 cêntimos gasóleo para agricultura e pesca

O Governo deve aprovar esta semana uma redução de 10 cêntimos no gasóleo agrícola, para os produtores florestais e pescadores, face ao aumento do preço dos combustíveis causado pela guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irão, disse o ministro da Agricultura.

“Nós, ainda esta semana, teremos uma baixa [...] para o gasóleo agrícola colorido, para os produtores florestais e os pescadores”, afirmou José Manuel Fernandes aos jornalistas. “O objetivo é, em relação à semana de referência, baixar 10 cêntimos sempre que o aumento seja superior a esse montante”, detalhou o governante.

A medida, adiantou, vai ser discutida na sexta-feira em Conselho de Ministros e “já há no fundo esse compromisso do Ministério da Agricultura e também do Ministério das Finanças”.

O ministro da Agricultura admitiu avaliar outro tipo de apoios “em função, por exemplo, da duração da guerra e dos prejuízos que ela trouxer”. Neste sentido, adiantou que a tutela está “a trabalhar” numa “fórmula de apoio” para fazer face ao aumento dos fertilizantes.

Lusa

Reino Unido e França vão liderar conversações com vista à criação de coligação para reabrir estreito de Ormuz

O Reino Unido e a França vão esta semana liderar conversações militares com vista à formação de uma coligação para reabir o estreito de Ormuz, afirmou esta quarta-feira um responsável do Defesa britânico à AFP. Cerca de 30 nações deverão participar nestas negociações.

Recorde-se que Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão fizeram saber numa declaração conjunta, divulgada na semana passada, que estavam prontos para “contribuir com os esforços apropriados para garantir a passagem segura pelo estreito de Ormuz”. Mais tarde, outros países, entre os quais Portugal, subscreveram a declaração.

Governo de Israel autoriza a mobilização de 400 mil reservistas

O governo de Benjamin Netanyahu autorizou as Forças de Defesa de Israel a mobilizar até 400 mil reservistas, no âmbito dos conflitos com o Irão e o Hezbollah, no Líbano, avançou esta quarta-feira o Times of Israel.

Esta mobilização "destina-se a responder aos desafios em várias frentes, particularmente no âmbito da Operação Rising Lion", indicou o exército israelita, citado pelo jornal.

Exército israelita diz ter bombardeado única instalação iraniana de produção de submarinos 

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram esta quarta-feira que bombardearam, em Isfahan, a única instalação iraniana de produção de submarinos.

Trata-se do "único local no Irão responsável pelo planeamento e desenvolvimento de submarinos e sistemas auxiliares para a marinha iraniana", segundo o exército israelita, citado pelo jornal Times of Israel.

As IDF adiantou que o ataque limitou "significativamente a capacidade" do regime de Teerão "de fabricar submarinos novos e avançados para a marinha iraniana, bem como de modernizar a sua frota existente”.

Negociações entre EUA e Irão podem acontecer este fim de semana no Paquistão, diz diretor-geral da Agência de Energia Atómica

Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em inglês), afirmou esta quarta-feira que negociações entre os Estados Unidos e o Irão podem acontecer já este fim de semana no Paquistão. Isto numa altura em que Teerão continua a negar contactos diplomáticos com a administração de Donald Trump.

"Penso que poderá haver conversações este fim de semana em Islamabad, no Paquistão", afirmou Grossi em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera.

De acordo com o responsável da IAEA, além da energia nuclear, poderão ser abordadas questões que dizem respeito aos mísseis iranianos, às "milícias aliadas à República Islâmica" e às "garantias de segurança para o Irão".

Grossi acredita que nestas conversações não vão ser considerados "acordos parciais", mas sim algo mais definitivo, e disse esperar um cenário em que os EUA "vão querer enriquecimento zero".

"Três semanas de guerra deixaram as suas marcas. Causaram muitos danos, afetando a infraestrutura económica, energética e produtiva do Irão. Isto levará a uma conversa um pouco diferente", considerou o responsável da agência da ONU.

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
"Poderá haver conversações este fim de semana no Paquistão" entre EUA e Irão, diz diretor-geral da Agência de Energia Atómica

Avião de JD Vance estacionado no aeroporto do Porto. parte ao início da tarde para a Macedónia

O avião do vice-presidente dos EUA, JD Vance, está estacionado no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, segundo avança esta quarta-feira o JN.

O Boeing C-32A, conhecido como Air Force Two, aterrou ao final da tarde de terça-feira no aeroporto do Porto, vindo da base Andrews, nos arredores de Washington DC, de acordo com o jornal.

O avião deverá deixar o Porto por volta das 13h00, tendo como destino Skopje, na Macedónia.  

Teerão acompanha "de perto todos os movimentos dos EUA na região", avisa presidente do parlamento iraniano

O presidente do parlamento iraniano fez saber esta quarta-feira que o país "está a acompanhar de perto todos os movimentos dos EUA na região, especialmente o destacamento de tropas".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Mohammad Bagher Ghaliba afirmou que "o que os generais destruíram, os soldados não conseguem reparar, em vez disso, serão vítimas das ilusões de Netanyahu". O presidente do parlamento iraniano referia-se ao primeiro-ministro israelita.

"Não testem a nossa determinação em defender a nossa terra", avisou.

Irão diz que disparou mísseis contra o porta-aviões USS Abraham Lincoln

A Marinha iraniana afirmou esta quarta-feira que Teerão lançou mísseis contra o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln, segundo a agência de notícias estatal Irna.

"Os mísseis de cruzeiro costeiros da Marinha visaram o grupo naval Abraham Lincoln da frota hostil americana, obrigando-o a mudar de posição", referiu o comandante da Marinha iraniana, Shahram Irani, dando conta que os movimentos do porta-aviões "inimigo" estão a ser monitorizados de forma contínua. 

Guerra dos EUA e Israel contra o Irão é "ilegal, absurda e cruel". "Um desastre absoluto", afirma Pedro Sánchez

O primeiro-ministro espanhol referiu-se esta quarta-feira à operação conjunta dos EUA e Israel contra o Irão como "um desastre absoluto".

Pedro Sánchez reafirmou no parlamento a posição do governo espanhol contra o conflito no Médio Oriente, lembrando que, em 2003, José María Aznar, então primeiro-ministro, “arrastou Espanha para a loucura da guerra do Iraque".  Sanchéz afirmou que agora "o cenário é muito pior, com um potencial de impacto muito mais vasto e muito mais profundo".

"Do que podemos ter a certeza é que deste conflito não resultarão salários mais altos, nem habitações mais acessíveis, nem melhores serviços públicos. E esta é a verdadeira tragédia", declarou.

Sublinhou que "a última coisa de que o mundo precisava era de outra guerra". Trata-se de "uma guerra ilegal, absurda e cruel que nos afasta dos nossos objetivos económicos, sociais e ambientais e das prioridades das pessoas", considerou o chefe do governo espanhol.

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
Guerra dos EUA e Israel contra o Irão é "ilegal, absurda e cruel". "Desastre absoluto", afirma Pedro Sánchez

Teerão denuncia morte de 21 profissionais de saúde e sete hospitais inoperacionais

O embaixador iraniano em Genebra denunciou hoje a morte de 21 profissionais de saúde, vítimas dos ataques aéreos israelo-americanos, adiantando que há sete hospitais fora de serviço desde o início da ofensiva militar, em 28 de fevereiro.

Numa carta enviada ao diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o etíope Tedros Adhanom, aquele diplomata da República Islâmica, Ali Bahraini, acrescentou que há também 49 centros de saúde danificados e 81 mil casas de civis parcial ou totalmente destruídas.

O Crescente Vermelho iraniano, equivalente à Cruz Vermelha, declarara terça-feira que a guerra danificou pelo menos 292 centros médicos e de ajuda humanitária.

No domingo, o ministro da Saúde iraniano, Mohammadreza Zafargandi, indicou que pelo menos 210 crianças morreram desde o início da guerra.

O Irão não divulga um número oficial de mortos desde 05 de março, quando registou 1.230 óbitos.

A organização não governamental de defesa dos direitos humanos da oposição ao regime conservador xiita dos ‘ayatollah’ HRANA, sediada nos Estados Unidos, divulgou um número de mortos de 3.268, incluindo 1.443 civis.

Lusa

Ataque aéreo contra clínica militar no Iraque faz sete mortos

O Ministério da Defesa do Iraque informou esta quarta-feira que um ataque aéreo contra uma clínica militar na zona de Habbaniyeh, na província de Anbar, matou sete soldados e feriu 13.

Para o governo iraquiano, citado pela Associated Press, o ataque é uma violação do direito internacional, tendo reafirmado o seu direito de resposta.

Embaixador iraniano no Paquistão nega contactos diplomáticos com EUA

O embaixador do Irão no Paquistão reiterou hoje à AFP que não ocorreram negociações entre Washington e Teerão desmentindo notícias sobre contactos para uma solução para a guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel.

Anteriormente, duas fontes oficiais paquistanesas não identificadas disseram à Associated Presse (AP) que o Irão recebeu uma proposta de 15 pontos dos Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo.

Segundo a AP, os responsáveis paquistaneses descreveram hoje a proposta de forma geral indicando o desanuviamento das sanções, a cooperação nuclear civil, a redução do programa nuclear, a monitorização pela Agência Internacional de Energia Atómica, os limites para mísseis e o acesso dos navios ao Estreito de Ormuz.

Os dois responsáveis oficiais do Paquistão falaram à Associated Press sob anonimato por não estarem autorizados a divulgar os detalhes da proposta.

"Os Estados Unidos enviaram ao Irão um plano de 15 pontos para um possível cessar-fogo", disse um responsável paquistanês à AP, na mesma altura em que deslocaram paraquedistas para o Médio Oriente para apoiar um contingente de fuzileiros que se dirigia para a região.

Lusa

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
Trump diz já ter vencido a guerra, mas continua a negociar com o Irão

Israel diz ter atacado instalações de produção de mísseis navais em Teerão

O exército de Israel afirmou hoje ter bombardeado duas instalações de produção de mísseis de cruzeiro navais de longo alcance na capital do Irão.

Num comunicado, o exército indicou que os ataques contra as infraestruturas dependentes do Ministério da Defesa iraniano ocorreram "nos últimos dias" e garante que os mísseis fabricados em Teerão se destinavam a plataformas navais e eram de longo alcance, "capazes de destruir rapidamente alvos em terra e no mar".

"Estes ataques foram significativos, causando danos extensos ao sistema de mísseis de cruzeiro e representam mais um passo no fortalecimento da infraestrutura de produção militar do regime", refere o comunicado.

Durante a madrugada, o exército de Israel alertou para três lançamentos de mísseis por parte do Irão contra território israelita. Os serviços de emergência de Israel não registaram quaisquer feridos.

Além disso, soaram alarmes em várias ocasiões em localidades do norte de Israel devido a ataques com projéteis e drones a partir do Líbano pelo grupo xiita Hezbollah, que também não causaram vítimas.

Alegando questões de segurança, a censura militar israelita não permite saber com exatidão se os ataques atingem infraestruturas militares ou estratégicas, uma vez que apenas são comunicados os impactos em zonas civis.

Lusa

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
“Não há uma nova ameaça exótica vinda do Irão que possa penetrar a defesa de Israel”

AIE pronta para libertar mais reservas "se necessário" após pedido japonês

O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE) disse hoje estar pronto para libertar mais reservas de petróleo "se e quando for necessário", no 26.º dia da guerra do Irão, que fez disparar os preços dos hidrocarbonetos.

As declarações de Fatih Birol foram feitas em resposta a um pedido da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, para que se "preparasse para implementar" uma operação coordenada deste tipo, durante um encontro entre os dois em Tóquio.

A AIE anunciou no início do mês que os países membros iriam libertar 400 milhões de barris de petróleo das reservas para atenuar o impacto da guerra, na maior operação de sempre realizada pela instituição.

No entanto, "ainda há uma quantidade significativa" de petróleo nas reservas", afirmou Birol.

"Oitenta por cento das nossas reservas ainda estão lá. Esses 400 milhões de barris representavam apenas 20% das nossas reservas", declarou. "Se e quando for necessário, estamos prontos (...) mas espero sinceramente que não seja necessário", reforçou.

Notando que "o mundo enfrenta uma grave ameaça à segurança energética", o responsável disse que a AIE "está pronta para desempenhar o papel essencial de guardiã da segurança energética mundial", acrescentou.

Lusa

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
Preços do gás e do Brent recuam com esperança de cessar‑fogo no Médio Oriente

Teerão nega acordo com Trump e afirma que preço do petróleo continuará alto

 O Irão respondeu hoje às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que estaria a negociar com Teerão: "Não chames acordo à tua derrota. A era das tuas promessas chegou ao fim", disse o Exército iraniano.

Num comunicado divulgado pela agência Tasnim, ligada à Guarda da Revolução Islâmica iraniana, o porta-voz do Comando Unificado de Operações Khatam al-Anbiya, o coronel Ebrahim Zolfaghari, insistiu que as declarações da Casa Branca sobre as negociações com a República Islâmica são falsas.

"Não chames acordo à tua derrota. A era das tuas promessas terminou. Existem hoje duas frentes: a verdade e a mentira. E nenhum amante da verdade se deixa seduzir pelas tuas ondas mediáticas", afirma o comunicado.

"Será que os teus conflitos internos chegaram a um ponto em que estás a negociar contigo mesmo?", continuou.

O Exército iraniano também advertiu que o preço do petróleo não voltará a ser o que era até que as Forças Armadas iranianas "garantam a estabilidade da região".

"Nem os vossos investimentos na região se concretizarão, nem verão os preços da energia e do petróleo de antes, até compreenderem que a estabilidade na região é garantida pela mão poderosa das nossas forças armadas", acrescenta o texto do Comando Unificado de Operações.

Donald Trump manifestou-se na terça-feira convencido de que Teerão e Washington vão "chegar a um acordo" no âmbito das conversações que o Presidente norte-americano afirma estar a manter com a República Islâmica, onde se verificou "uma mudança no regime".

Teerão reconheceu ter mantido alguns contactos indiretos com a Casa Branca, mas rejeitou categoricamente qualquer tipo de negociação.

Trump afirmou ainda que os representantes do Irão com quem Washington está a dialogar "concordaram que nunca terão a arma nuclear" e que Teerão lhe concedeu um "grande presente" relacionado com o estreito de Ormuz, rota comercial fundamental para o petróleo, controlada pelo Irão, e pedra angular deste conflito.

O Exército iraniano declarou, porém, que, até que a sua "vontade" seja feita, nenhuma situação "voltará a ser o que era": "Ninguém como nós chegará a um acordo com alguém como vocês", sublinhou o porta-voz.

Lusa

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
Trump apresenta 15 condições ao Irão para o fim da guerra, mas Israel teme possível cessar-fogo de um mês

Taiwan assegura que abastecimento de gás natural está garantido até junho

O abastecimento de gás natural em Taiwan está “totalmente garantido” até junho, assegurou hoje o ministro dos Assuntos Económicos, Kung Ming-hsin, numa altura de preocupação com possível escassez energética devido ao conflito no Médio Oriente.

Em declarações citadas pela agência noticiosa CNA, o governante indicou que a programação para junho já está concluída em cerca de 50%, o que “garante a estabilidade geral do abastecimento”.

O ministério dos Assuntos Económicos indicou anteriormente que o fornecimento de gás natural se manteria estável até ao final de maio e que as fontes de importação da ilha estão diversificadas por 14 países, reduzindo a dependência exclusiva do Médio Oriente.

“Perante o impacto do conflito, a empresa estatal CPC Corporation reforçou a redistribuição de fornecimentos provenientes de fora do Médio Oriente para assegurar um abastecimento suficiente”, referiu o ministério, em comunicado divulgado na segunda-feira.

Lusa

Presidente dos EUA apresenta 15 condições ao Irão para acabar com a guerra

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
Trump apresenta 15 condições ao Irão para o fim da guerra, mas Israel teme possível cessar-fogo de um mês

Na última noite, nova ronda de mísseis de Teerão contra Israel, Kuwait, Bahrein e Jordânia

Os Guardas da Revolução iranianos anunciaram na madrugada desta quarta-feira ter disparado mísseis em direção a Israel, Kuwait, Bahrein e Jordânia, noticiou a televisão estatal Irib.

De acordo com a mesma fonte, foram visadas várias posições no norte e centro de Israel, incluindo Telavive, bem como duas bases militares utilizadas pelos Estados Unidos no Kuwait, uma no Bahrein e outra na Jordânia.

O ataque foi realizado com “mísseis de precisão de combustível líquido e sólido, além de drones de ataque”, ainda de acordo com a mesma fonte.

Entretanto, a autoridade da aviação civil do Kuwait anunciou hoje que um depósito de combustível do aeroporto internacional do emirado se incendiou após ter sido atacado por drones.

“Segundo as primeiras informações, os danos limitam-se a prejuízos materiais e não há vítimas”, escreveu a autoridade na rede social X.

Horas depois, o exército kuwaitiano indicou que o país voltou a ser alvo de ataques com mísseis e drones. Na vizinha Arábia Saudita, o Ministério da Defesa anunciou a interceção de pelo menos quatro drones.

Lusa

Pequim insta Teerão a iniciar negociações de paz

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, apelou ao regresso ao diálogo para pôr fim à guerra com o Irão e iniciar negociações de paz “o mais rapidamente possível”, numa conversa telefónica com o homólogo iraniano, Abbas Araghchi.

Durante a conversa, realizada na terça-feira, Araghchi atualizou Pequim sobre os últimos desenvolvimentos do conflito, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

Wang defendeu que todas as questões devem ser resolvidas através do diálogo e da negociação, e não pelo uso da força.

“Isso serve os interesses do Irão e do seu povo e reflete a aspiração comum da comunidade internacional”, afirmou, acrescentando que a China continuará a adotar uma posição “objetiva e imparcial”, promovendo a paz e um cessar-fogo, e opondo-se à “violação da soberania” de outros países.

Araghchi agradeceu a ajuda humanitária prestada pela China e afirmou que o povo iraniano está “mais unido na resistência à agressão estrangeira e na defesa da independência e soberania do país”, segundo o comunicado oficial chinês.

O chefe da diplomacia iraniana sublinhou ainda que Teerão pretende alcançar o fim da guerra, e não apenas um cessar-fogo temporário.

Referiu também que o estreito de Ormuz está “aberto a todos” e que os navios podem atravessá-lo em segurança, exceto os provenientes de países em guerra com o Irão.

Lusa

Acompanhe aqui as notícias sobre a guerra no Irão

Bom dia,

Siga aqui os desenvolvimentos da guerra no Irão, desencadeada por uma operação conjunta dos Estados Unidos e Israel.

Desde o início do conflito, as autoridades iranianas contabilizaram pelo menos 1332 mortos, entre os quais o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica, e o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani.

Irão considera propostas dos EUA "excessivas" e exige cinco condições para acabar com a guerra
Irão autoriza "navios não hostis” a passar Estreito de Ormuz. Trump aprova o envio de mais de mil soldados
EUA
Israel
Médio Oriente
Guerra EUA-Israel - Irão
Operação Fúria Épica
Guerra no Irão

Eventos-Chave

Governo admite ajustar resposta à subida de preços “se a situação se prolongar”

"Isto foi longe demais". Guterres pede fim da guerra

Irão considera condições da administração de Trump "excessivas". Resposta de Teerão "não é positiva"

Governo reduz em 10 cêntimos gasóleo para agricultura e pesca

Ver mais
Diário de Notícias
www.dn.pt