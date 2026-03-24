Os danos causados pelo ataque com um míssil em Arad, após Israel ter falhado interceção.
Os danos causados pelo ataque com um míssil em Arad, após Israel ter falhado interceção.FOTO: EPA/ABIR SULTAN
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“Não há uma nova ameaça exótica vinda do Irão que possa penetrar a defesa de Israel”

Sistema de defesa por camadas tem capacidade para intercetar 92% dos mísseis disparados pelo Irão, o que significa que 8% passam. Bombas de fragmentação são desafio.
Susana Salvador
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