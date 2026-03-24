“Não há uma nova ameaça exótica vinda do Irão que possa penetrar a defesa de Israel”

O famoso sistema de defesa de Israel ficou sob escrutínio depois de, no sábado à noite (21 de março), dois mísseis balísticos iranianos caírem em zonas residenciais de Dimona e Arad, fazendo mais de 150 feridos. A primeira cidade fica a pouco mais de dez quilómetros da principal instalação nuclear de Israel, no deserto do Negev, o que fez soar ainda mais os alarmes. Esta terça-feira (24 de março), um míssil também caiu em Telavive, causando danos em três edifícios residenciais e ferindo seis pessoas. “Não há uma nova ameaça exótica vinda do Irão que possa penetrar a nossa camada de defesa aérea. É só estatística”, disse o antigo comandante das Forças de Defesa Aérea de Israel, brigadeiro-general na reserva Ilan Bitton. “Nenhum sistema é a 100%. De tempos a tempos há algumas fugas”, acrescentou, indicando que o sucesso de interceção é de 92%. “O que significa que as fugas neste conflito são de 8%.”O especialista, que esteve intimamente envolvido no desenvolvimento e na operação dos sistemas de defesa aérea em camadas de Israel, falou aos jornalistas estrangeiros num briefing online organizado pela Associação de Imprensa Europa-Israel (EIPA) e pela Associação de Imprensa Americana do Médio Oriente (AMEPA). As Forças de Defesa de Israel rejeitaram, no domingo (22 de março), a ideia de que houve uma falha sistémica nos ataques de sábado (21 de março), dizendo que dezenas de mísseis do mesmo tipo (Qader) foram interceptados com sucesso antes. A culpa foi atribuída a uma “cadeia de falhas”, tendo havido tentativas de intercetar ambos mísseis, que caíram com três horas de diferença. Israel também tem rejeitado a ideia de que enfrenta uma falta de intercetores, apesar da pressão das últimas semanas. O sistema israelita funciona por camadas, sendo a mais conhecida a Cúpula de Ferro (Iron Dome). Mas esta é apenas a quarta linha de defesa, lembrou Bitton. A primeira linha é a Arrow 3 (flecha), que pode intercetar os mísseis fora da atmosfera, a muito elevada altitude, tendo que chocar diretamente com eles. A segunda é a Arrow 2, com capacidade para intercetar mais abaixo na atmosfera, detonando próximo do míssil inimigo. Já a Funda de David pode intercetar mísseis de cruzeiro a uma altitude máxima de 15 quilómetros, mas a centenas de quilómetros de distância. E finalmente a Cúpula de Ferro, desenhada para intercetar rockets e outros projéteis - como aqueles lançados pelo Hamas desde a Faixa de Gaza. A última linha de defesa, que ainda não foi implementada a 100% porque ainda é necessário aumentar o número dos sistemas disponíveis, é o Feixe de Ferro, um laser que pode ser usado contra drones, por exemplo. O brigadeiro-general lembra que a interceção é apenas parte da defesa, cabendo à Força Aérea reduzir o número de lançadores e a capacidade de produção do Irão.É preciso perceber que cada uma destas camadas do sistema tem um custo diferente. Cada interceção da Funda de David custa um milhão de shekels (quase 280 mil euros, ao câmbio atual), menos de metade do que custa usar um Arrow 3 (cerca de 560 mil euros). Já cada interceção da Cúpula de Ferro custa à volta de 35 mil euros. Mas Israel alega que não está a fazer contas na hora de proteger a sua população. E que não tem falta de reservas. O uso de bombas de fragmentação - ilegal em zonas em que possa pôr em risco civis, ao abrigo da Convenção de Dublin de 2010 (nem Irão, nem Israel assinaram) - representa outro desafio neste conflito. “A bomba de fragmentação não é um míssil com múltiplas ogivas”, disse Bitton em resposta à pergunta do DN. “Os mísseis com múltiplas ogivas, cada uma delas com capacidade de encaminhamento contra diferentes alvos, serão uma ameaça no futuro. O que estamos a enfrentar hoje é uma grande quantidade de munições. Os iranianos retiram 250 ou 500 kg e colocam munições mais pequenas num míssil”, referiu. O cenário perfeito é intercetar este tipo de mísseis longe e a altitudes muito elevadas, para qualquer destas munições ser destruída a entrar na atmosfera. Mas por vezes não é possível. “Os danos serão poucos, mas espalhados por uma larga escala. Mas para as vidas humanas, assim que estás num abrigo nada que pesa 5, 10 ou 15 quilos pode penetrar”, disse..Do apoio aliado à Cúpula de Ferro: como Israel travou ataque do Irão