Militares israelitas inspecionam míssil balístico caído na Cisjordânia. Ataques do Hezbollah e do Irão mataram uma israelita e feriram outras oito pessoas.
Militares israelitas inspecionam míssil balístico caído na Cisjordânia. Ataques do Hezbollah e do Irão mataram uma israelita e feriram outras oito pessoas. EPA/ALAA BADARNEH
Internacional

Trump diz já ter vencido a guerra, mas continua a negociar com o Irão

Fonte iraniana confirma contactos iniciados pelos EUA. Paquistão poderá acolher negociações para pôr fim ao conflito, mas Israel não mostra qualquer entusiasmo.
César Avó
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