Paquistão está "pronto" para "acolher conversações significativas" entre EUA e Irão

O primeiro-ministro do Paquistão afirmou esta terça-feira que o país está preparado para acolher negociações entre os Estados Unidos e o Irão."O Paquistão congratula-se e apoia integralmente os esforços em curso para prosseguir o diálogo com o objetivo de pôr fim à guerra no Médio Oriente, visando a paz e a estabilidade na região e fora dela", escreveu na rede social X Shehbaz Sharif.O governante acrescentou que, "mediante a concordância dos EUA e do Irão, o Paquistão está pronto e honrado por acolher e facilitar conversações significativas e conclusivas para uma resolução abrangente do conflito em curso".