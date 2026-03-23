Uma corrida de automobilistas às bombas de gasolina, na China.
Uma corrida de automobilistas às bombas de gasolina, na China.Foto: FANG DONGXU / EPA
Economia

Dia de alívio nas bolsas e no crude, mas Bruxelas diz aos países que se preparem já para o inverno

Esta segunda-feira, foi dia de tréguas nos mercados, mas Bruxelas avisa que confiança das famílias colapsou. Se expectativas de inflação se deterioram, BCE ganha argumentos para subir juros.
Luís Reis Ribeiro
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